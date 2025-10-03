Σε απεργιακό κλοιό η Ιταλία: Πάνω από 100 διαδηλώσεις στην χώρα ως συμπαράσταση στο Global Sumud

Σε απεργιακό κλοιό βρίσκεται σήμερα Παρασκευή 3 Οκτωβρίου η Ιταλία, η οποία κηρύχτηκε ως ένδειξη συμπαράστασης και αλληλεγγύης στους ακτιβιστές του Global Sumud Flotilla, οι οποίοι συνελήφθησαν από το Ισραήλ ενώ έπλεαν προς τη Γάζα.

Στην απεργία συμμετέχουν και οι συνδικαλιστικές οργανώσεις Cgil, το μεγαλύτερο συνδικάτο της χώρας, και η αυτόνομη συνδικαλιστική οργάνωση USB. Ως εκ τούτου δεν λειτουργούν την Παρασκευή οι μεταφορές, τα σχολεία και η υγειονομική περίθαλψη.

Σύμφωνα με τα συνδικάτα, «η ένοπλη επίθεση που έλαβε χώρα την 1η Οκτωβρίου 2025 εναντίον πολιτικών πλοίων που μετέφεραν Ιταλούς πολίτες αποτελεί ένα εξαιρετικά σοβαρό γεγονός: μια επίθεση που απειλεί την ακεραιότητα και την ασφάλεια των εργαζομένων και των εθελοντών που επιβαίνουν στα πλοία».

Πάνω από 100 διαδηλώσεις σε όλη τη χώρα

Πάνω από 100 διαδηλώσεις πραγματοποιήθηκαν σε όλη την Ιταλία.

Στη Ρώμη, μεγάλη πλειοψηφία των εργαζομένων στα μέσα μεταφοράς πήραν μέρος στην απεργία, ενώ τα τρένα στην κεντρική και βόρεια Ιταλία κινούνται με καθυστερήσεις που αγγίζουν μέχρι και τις πέντε ώρες.

Πηγή: Reuters

Συνολικά, σύμφωνα με τα συνδικάτα, στις πορείες, που οργανώθηκαν στο Μιλάνο, στην Ρώμη, στην Μπολόνια και στο Τορίνο, οι συμμετέχοντες ξεπέρασαν τις 300.000, με συνθήματα υπέρ της αναγνώρισης του παλαιστινιακού κράτους και αλληλεγγύης προς τα μέλη του Global Sumud Flottila. Σε όλη την Ιταλία, πραγματοποιήθηκαν, έως τώρα, πάνω από εκατό πορείες. Το Cgil αναφέρει ότι πήραν μέρος σε αυτές πάνω από 1.000.000 εργαζόμενοι, συνταξιούχοι, μαθητές και φοιτητές.

Στην Μπολόνια, στην σημερινή κινητοποίηση συμμετέχουν και φυλακισμένοι, στους οποίους επιτρέπεται να εξέρχονται από το σωφρονιστικό ίδρυμα και να εργάζονται στη διάρκεια της ημέρας. Στην ιστορική ιταλική αυτοκινητοβιομηχανία Lamborghini, η συμμετοχή στην απεργία, σύμφωνα με το συνδικάτο είναι 90%, στην βιομηχανία λεωφορείων Menarini 70% και στην Μarelli, που παράγει εξαρτήματα αυτοκινήτων, 80%.

Φοιτητές πέταξαν αυγά

Όπως μεταδίδει η La Repubblica, η πορεία που πραγματοποιήθηκε στη Ρώμη έφτασε μπροστά στο υπουργείο Μεταφορών, όπου οι φοιτητές πήραν την απόφαση να πετάξουν αυγά στα τεθωρακισμένα οχήματα που βρίσκονταν μπροστά από το υπουργείο.