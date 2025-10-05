Διαμαρτυρία στο Σύνταγμα για τους κρατούμενους Έλληνες του Global Sumud Flotilla
Ποιοι δρόμοι είναι κλειστοί στο κέντρο της Αθήνας για την πορεία από τα Προπύλαια μέχρι τη Βουλή - Βρέθηκαν και στο πλευρό του Πάνου Ρούτσι
Συγκέντρωση διαμαρτυρίας στο Σύνταγμα πραγματοποιούν σήμερα, Κυριακή 5 Οκτωβρίου, συλλογικότητες που συναποτελούν το κίνημα υπέρ της Παλαιστίνης.
Η διαμαρτυρία αφορά τους κρατούμενους Έλληνες ακτιβιστές του στολίσκου Global Sumud Flotilla.
Λόγω της συγκέντρωσης έχει διακοπεί η κυκλοφορία των οχημάτων στη λεωφόρο Βασιλίσσης Αμαλίας από το ύψος της συμβολής της με την οδό Αθανασίου Διάκου. Ειδικότερα, έκλεισαν (προσωρινά) η Πανεπιστημίου, η Όθωνος, η Αμαλίας, η Βασιλίσσης Σοφία και η Βασιλέως Γεωργίου.
Οι διοργανωτές ζητούν την άμεση απελευθέρωση των μελών της αποστολής Global Sumud Flotilla, τα οποία κρατούνται στις φυλακές του Ισραήλ μετά την κατάληψη των πλοίων τους σε διεθνή ύδατα. Ανάμεσα στους κρατούμενους βρίσκονται 27 Έλληνες, οι 11 εκ των οποίων έχουν ξεκινήσει απεργία πείνας.
Η συγκέντρωση ξεκίνησε στις 5 το απόγευμα από τα Προπύλαια και οι διαμαρτυρόμενοι πραγματοποίησαν πορεία προς τη Βουλή.
Οι συγκεντρωμένοι δεν ξέχασαν φυσικά τον απεργό πείνας Πάνο Ρούτσι κρατώντας πανό υπέρ του αγώνα του και ζητώντας τη δικαίωσή του.