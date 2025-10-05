Διαμαρτυρία στο Σύνταγμα για τους κρατούμενους Έλληνες του Global Sumud Flotilla

Συγκέντρωση διαμαρτυρίας στο Σύνταγμα πραγματοποιούν σήμερα, Κυριακή 5 Οκτωβρίου, συλλογικότητες που συναποτελούν το κίνημα υπέρ της Παλαιστίνης.

Φωτο: Flash.gr/Γιάννης Κέμμος

Φωτο: Flash.gr/Γιάννης Κέμμος

Η διαμαρτυρία αφορά τους κρατούμενους Έλληνες ακτιβιστές του στολίσκου Global Sumud Flotilla.

Φωτο: Flash.gr/Γιάννης Κέμμος

Λόγω της συγκέντρωσης έχει διακοπεί η κυκλοφορία των οχημάτων στη λεωφόρο Βασιλίσσης Αμαλίας από το ύψος της συμβολής της με την οδό Αθανασίου Διάκου. Ειδικότερα, έκλεισαν (προσωρινά) η Πανεπιστημίου, η Όθωνος, η Αμαλίας, η Βασιλίσσης Σοφία και η Βασιλέως Γεωργίου.

Φωτο: Flash.gr/Γιάννης Κέμμος

Οι διοργανωτές ζητούν την άμεση απελευθέρωση των μελών της αποστολής Global Sumud Flotilla, τα οποία κρατούνται στις φυλακές του Ισραήλ μετά την κατάληψη των πλοίων τους σε διεθνή ύδατα. Ανάμεσα στους κρατούμενους βρίσκονται 27 Έλληνες, οι 11 εκ των οποίων έχουν ξεκινήσει απεργία πείνας.

Φωτο: Flash.gr/Γιάννης Κέμμος

Η συγκέντρωση ξεκίνησε στις 5 το απόγευμα από τα Προπύλαια και οι διαμαρτυρόμενοι πραγματοποίησαν πορεία προς τη Βουλή.

Οι συγκεντρωμένοι δεν ξέχασαν φυσικά τον απεργό πείνας Πάνο Ρούτσι κρατώντας πανό υπέρ του αγώνα του και ζητώντας τη δικαίωσή του.