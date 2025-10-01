Σε εξέλιξη συγκεντρώσεις στο κέντρο της Αθηνάς: Στους δρόμους για το 13ωρο - Εικόνες από drone

Σε ρυθμούς απεργίας κινείται σήμερα Τετάρτη η Ελλάδα, με τη ΓΣΕΕ και την ΑΔΕΔΥ να βάζουν «λουκέτο» σε δημόσιο και ιδιωτικό τομέα αντιδρώντας στο νέο εργασιακό νομοσχέδιο.



Συμμετοχή δηλώνουν δημόσιοι υπάλληλοι, γιατροί και νοσηλευτές του ΕΣΥ, πληρώματα ΕΚΑΒ, εκπαιδευτικοί και δικαστικοί υπάλληλοι. Στάση εργασίας και στα ΜΜΜ: λεωφορεία και τρόλεϊ θα κυκλοφορήσουν 09:00–21:00, Μετρό, Ηλεκτρικός και Τραμ 09:00–17:00. Δεμένα τα πλοία στα λιμάνια, ακινητοποιημένα και τα ταξί. Οι πτήσεις, πάντως, θα εκτελεστούν κανονικά, μετά την απόφαση του δικαστηρίου που έκρινε παράνομη την απεργία των ελεγκτών εναέριας κυκλοφορίας.



Συγκεντρώσεις διαμαρτυρίας έχουν προγραμματιστεί: στις 10:30 το ΠΑΜΕ στα Προπύλαια, στις 11:00 ΓΣΕΕ–ΑΔΕΔΥ και Εργατικό Κέντρο Αθήνας στην πλατεία Κλαυθμώνος.

«Κόκκινη» κάρτα στο 13ωρο

Τα συνδικάτα σηκώνουν «κόκκινη κάρτα» στο 13ωρο. «Η εξάντληση δεν είναι ανάπτυξη. Η ανθρώπινη αντοχή έχει όρια», τονίζει η ΓΣΕΕ, ζητώντας απόσυρση του νομοσχεδίου, μείωση ωραρίου στις 37,5 ώρες και πλήρη επαναφορά συλλογικών διαπραγματεύσεων.



Από την πλευρά της η ΑΔΕΔΥ απαιτεί επαναφορά 13ου και 14ου μισθού, αυξήσεις στο Δημόσιο, Συλλογικές Συμβάσεις, κατάργηση του νέου πειθαρχικού και κατοχύρωση του 35ωρου και πενθημέρου για όλους.