Κουτσούμπας από την απεργιακή συγκέντρωση: «Λιγότερες ώρες δουλειάς με περισσότερο ελεύθερο χρόνο»

Στην απεργιακή συγκέντρωση στα Προπύλαια βρέθηκε αντιπροσωπεία του ΚΚΕ με επικεφαλής τον Γενικό Γραμματέα της Κεντρικής Επιτροπής Δημήτρη Κουτσούμπα.

Στη δήλωσή του ο κ. Κουτσούμπας τόνισε:

«Είναι μεγάλος αυτός ο αγώνας σήμερα της εργατικής τάξης για τον εργάσιμο χρόνο και δεν φτάνει μόνο μέχρι την απόσυρση αυτού του επαίσχυντου νομοσχεδίου που φέρνει η κυβέρνηση για τις 13 ώρες δουλειάς, ούτε μέχρι να πεταχτεί αυτό στα σκουπίδια, γιατί ήδη έχει ξεκινήσει η συζήτηση στους χώρους δουλειάς, έχει ξεκινήσει ο αγώνας, για το πώς πρέπει να ζούμε τον 21ο αιώνα, την εποχή των μεγάλων επιστημονικών ανακαλύψεων, της τεχνητής νοημοσύνης, με λιγότερες ώρες δουλειάς, με 7ωρο, 5μερο, 35ωρο, με περισσότερο ελεύθερο χρόνο για πολιτισμό, για αθλητισμό, για να μπορεί ο γονέας να βλέπει τα παιδιά του, για να μπορεί να συμμετέχει στα κοινά, για να μπορεί να ικανοποιεί όλες τις σύγχρονες λαϊκές ανάγκες, για μια νέα κοινωνία. Αυτή η μάχη η σημερινή είναι μόνον η αρχή».

