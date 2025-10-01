Αποχώρησε ο Πάνος Ρούτσι για λόγους ασφαλείας από το Σύνταγμα

Λίγα λεπτά μετά τις 2 το μεσημέρι αποχώρησε ο απεργός πείνας Πάνος Ρούτσι από το μνημείο του Αγνώστου Στρατιώτη στο Σύνταγμα, την ώρα που ήταν σε εξέλιξη η πορεία των διαδηλωτών που μετέχουν στη γενική απεργία της 1ης Οκτωβρίου για το 13ωρο εργασίας.

Σύμφωνα με ρεπορτάζ του Γιάννη Κέμμου για το flash.gr, ο κ. Ρούτσι πήγε σε κεντρικό ξενοδοχείο καθώς μετά από 17 ημέρες απεργίας πείνας κρίθηκε σκόπιμο να προστατευθεί από τυχόν εντάσεις που ίσως σημειωθούν δεδομένου και του ήδη εξασθενημένου ανοσοποιητικού του.

Σημειώνουμε ότι αναφορές που κυκλοφόρησαν περί άμεσης απομάκρυνσής του λόγω ραγδαίας επιδείνωσης της υγείας του, δεν ευσταθούν.



Flash.gr/Γιάννης Κέμμος