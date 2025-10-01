Πλήρωμα του ΕΚΑΒ κοντά στον Πάνο Ρούτσι - Το χειρόγραφο μήνυμα στήριξης από τον Κουτσούμπα

Επί 17 ημέρες ο πατέρας του Ντένις Ρούτσι, που έχασε τη ζωή του στο σιδηροδρομικό δυστύχημα των Τεμπών, κάνει απεργία πείνας στο Σύνταγμα. Ο Πάνος Ρούτσι επιμένει στο αίτημά του για διενέργεια τοξικολογικών εξετάσεων στη σορό του παιδιού του, πέρα από την εκταφή για τον έλεγχο DNA για τον οποίο η Εισαγγελία Πρωτοδικών Λάρισας έχει δώσει την έγκριση.

Σήμερα, 1η Οκτωβρίου, ημέρα γενικής απεργίας, που χιλιάδες διαδηλωτές έχουν συγκεντρωθεί στο κέντρο της Αθήνας, πλήρωμα του ΕΚΑΒ πήγε στον απεργό πείνας και σε όσους είναι εκεί και του συμπαραστέκονται και διενήργησε εξετάσεις. Μάλιστα, για πρώτη φορά ασθενοφόρο βρίσκεται τόσο κοντά στο σημείο, σε περίπτωση που χρειαστεί να επέμβει άμεσα.

Flash.gr/Γιάννης Κέμμος

Συμπαράσταση από τον Δημήτρη Κουτσούμπα

Ο γενικός γραμματέας της ΚΕ του ΚΚΕ, Δημήτρης Κουτσούμπας, μόλις έφτασε στο Σύνταγμα για να δώσει «το παρών» στη συγκέντρωση δεν παρέλειψε να περάσει από το σημείο όπου πραγματοποιεί την απεργία πείνας ο Πάνος Ρούτσι και να του αφήσει ένα ιδιόχειρο σημείωμα στήριξης με πολύ θερμά λόγια για τον αγώνα που κάνει.

Αξίζει να αναφέρουμε ότι λίγα λεπτά πριν φτάσει ο κ. Κουτσούμπας, ο απεργός πείνας είχε απομακρυνθεί από το σημείο για να προστατευθεί από τυχόν γεγονότα που μπορεί να προκύψουν κατά τη διάρκεια της συγκέντρωσης και να θέσουν σε κίνδυνο την ήδη βεβαρημένη υγεία του.