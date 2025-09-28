Χιλιάδες στο Greece Race for the Cure - Συγκινητική στιγμή με τον Πάνο Ρούτσι στο Σύνταγμα

Χιλιάδες άνθρωποι κάθε ηλικίας κατέκλυσαν από το πρωί το Σύνταγμα για να συμμετάσχουν είτε στη διαδρομή των 5 χιλιομέτρων είτε στον περίπατο των 2 χιλιομέτρων, στο πλαίσιο του 17ου Greece Race for the Cure, με στόχο την ενημέρωση και ευαισθητοποίηση γύρω από τον καρκίνο του μαστού.

Την εκκίνηση της διαδρομής των 5 χιλιομέτρων έδωσε ο δήμαρχος Αθηναίων, Χάρης Δούκας, ο οποίος τόνισε: «Τρέχουμε για να δυναμώσουμε τον αγώνα της πρόληψης».

Συγκινητική στιγμή σημειώθηκε όταν οι δρομείς πέρασαν μπροστά από τον Πάνο Ρούτσι, που βρίσκεται για 14η ημέρα σε απεργία πείνας στην πλατεία Συντάγματος. Το πλήθος τον καταχειροκρότησε, δίνοντάς του δύναμη να συνεχίσει τον προσωπικό του αγώνα.

Το Greece Race for the Cure διοργανώνεται από τον Πανελλήνιο Σύλλογο Γυναικών με Καρκίνο Μαστού «Άλμα Ζωής», σε συνεργασία με τον Οργανισμό Πολιτισμού, Αθλητισμού και Νεολαίας του Δήμου Αθηναίων (ΟΠΑΝΔΑ), μεταφέροντας κάθε χρόνο το μήνυμα της πρόληψης σε χιλιάδες συμμετέχοντες.

Στόχος της διοργάνωσης είναι η προώθηση της πρόληψης και της έγκαιρης διάγνωσης, αλλά και η ενδυνάμωση των γυναικών που δίνουν τη μάχη με την ασθένεια, μέσα από δράσεις και προγράμματα του «Άλμα Ζωής» που υλοποιούνται καθ’ όλη τη διάρκεια της χρονιάς.