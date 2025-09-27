Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στην Αθήνα λόγω αγώνων δρόμου — Ποιοι δρόμοι θα είναι κλειστοί την Κυριακή

Σε ισχύ βρίσκονται από τα ξημερώματα του Σαββάτου (27/9) κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στο κέντρο της Αθήνας λόγω της διεξαγωγής αγώνων δρόμου, που θα κορυφωθούν την Κυριακή 28 Σεπτεμβρίου.

Ήδη έχει ξεκινήσει η σταδιακή διακοπή κυκλοφορίας στις δύο δεξιές λωρίδες της Λεωφόρου Βασιλίσσης Αμαλίας, από την οδό Σουρή έως τη Λεωφόρο Βασιλίσσης Σοφίας. Την Κυριακή, από τις 07:00 έως τις 13:00, θα εφαρμοστεί πλήρης αποκλεισμός της κυκλοφορίας σε όλο το μήκος της λεωφόρου και στα δύο ρεύματα.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση της Τροχαίας, την Κυριακή (00:00–13:00) η κυκλοφορία θα διακοπεί σταδιακά και στους εξής δρόμους:

Λ. Συγγρού: από Αθ. Διάκου έως Βασ. Αμαλίας (ρεύμα προς Σύνταγμα).

Λ. Βασ. Όλγας: σε όλο το μήκος της και στις καθέτους μέχρι την πρώτη παράλληλη.

Αθ. Διάκου: στο ρεύμα προς Λ. Συγγρού.

Λ. Βασ. Σοφίας: από Βασ. Αμαλίας έως Ζαχάρωφ, και στις καθέτους.

Λ. Βασ. Κωνσταντίνου: σε όλο το μήκος της, με διαφοροποιήσεις στα τμήματα Σπ. Μερκούρη–Βασ. Σοφίας.

Ηρώδου Αττικού, Βασ. Γεωργίου Β΄, Μελεάγρου, Αραβαντινού, Κλεάνθους, Ακαδημίας (τμήμα Χαρ. Τρικούπη–Βασ. Σοφίας), μαζί με τις καθέτους τους.

Παράλληλα, θα ισχύσει απαγόρευση κάθετης διέλευσης κατά μήκος της διαδρομής των αγώνων, με εξαίρεση ελεγχόμενους κόμβους στους άξονες:

Λ. Βασ. Σοφίας – Ρηγίλλης

Λ. Βασ. Κωνσταντίνου – Βασ. Γεωργίου Β΄

Η Τροχαία συνιστά στους οδηγούς να αποφύγουν την κίνηση στο κέντρο της πόλης το χρονικό διάστημα των αγώνων και να ακολουθούν τις υποδείξεις των αστυνομικών.