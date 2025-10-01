Καρκίνος μαστού: 40% αυξημένος κίνδυνος θανάτου για γυναίκες που δεν υποβάλλονται στον πρώτο έλεγχο

Οι γυναίκες που χάνουν το πρώτο τους ραντεβού για προληπτικό έλεγχο για καρκίνο του μαστού έχουν 40% υψηλότερο κίνδυνο θανάτου από την ασθένεια, σύμφωνα με νέα μελέτη που εκδόθηκε από το Ινστιτούτο Καρολίνσκα στη Σουηδία.

Σύμφωνα με τους επιστήμονες, αναλύθηκαν δεδομένα για περίπου μισό εκατομμύριο γυναίκες σε όλη τη Σουηδία, με τα ευρήματα να δημοσιεύονται στο British Medical Journal. Όλες οι γυναίκες έλαβαν την πρώτη τους πρόσκληση για προληπτικό έλεγχο μεταξύ 1991 και 2020 και παρακολουθούνταν για έως και 25 χρόνια.

Αφού έλαβαν υπόψη κοινωνικούς, οικονομικούς, αναπαραγωγικούς και υγειονομικούς παράγοντες, οι ερευνητές διαπίστωσαν ότι σχεδόν μία στις τρεις (32%) γυναίκες δεν παρευρέθηκαν στο πρώτο τους ραντεβού για μαστογραφία. Η μη προσέλευση για τον προληπτικό έλεγχο συνδέθηκε με σημαντικά υψηλότερο κίνδυνο θανάτου από καρκίνο του μαστού - 9,9 θανάτους ανά 1.000 γυναίκες άνω των 25 ετών - σε σύγκριση με επτά για όσες τον ακολούθησαν.

Μάλιστα, σύμφωνα πάντα με την έρευνα, όσες έχασαν το ραντεβού ήταν επίσης λιγότερο πιθανό να ακολουθήσουν επόμενες εξετάσεις ενώ είχαν μεγάλα ποσοστά να διαγνωστούν με καρκίνο του μαστού σε προχωρημένο στάδιο.

Αντιθέτως, το ποσοστό καρκίνου του μαστού στα 25 έτη ήταν παρόμοιο μεταξύ των ομάδων. Αυτό υποδηλώνει ότι ο υψηλότερος κίνδυνος θανάτου μεταξύ εκείνων που δεν παρευρέθηκαν στο πρώτο ραντεβού αντανακλά καθυστερημένη ανίχνευση και όχι αυξημένη συχνότητα εμφάνισης της νόσου, ανέφεραν οι επιστήμονες.

«Οι μη συμμετέχοντες στον πρώτο έλεγχο είχαν 40% υψηλότερο κίνδυνο θνησιμότητας από καρκίνο του μαστού σε σχέση με τους συμμετέχοντες άνω των 25 ετών. Εάν η έγκαιρη συμπεριφορά ελέγχου είναι προγνωστική για τη διάγνωση σε μεταγενέστερο στάδιο και τον κίνδυνο θνησιμότητας, θα μπορούσε να προσφέρει μια πολύτιμη ευκαιρία για τον εντοπισμό πληθυσμών υψηλού κινδύνου δεκαετίες πριν από την εμφάνιση ανεπιθύμητων αποτελεσμάτων» αναφέρεται χαρακτηριστικά στην έκθεση που παρουσιάστηκε.

Η πρόληψη σώζει ζωές

Για τις περισσότερες γυναίκες, το πρώτο ραντεβού για προληπτικό έλεγχο είναι απίθανο να οδηγήσει σε διάγνωση καρκίνου ή να σηματοδοτήσει οποιεσδήποτε ανησυχητικές περιοχές.

Αλλά ακόμη και η απλή εμφάνιση και η λήψη πληροφοριών σχετικά με το πώς να μειώσουν τον κίνδυνο και ποια συμπτώματα πρέπει να προσέξουν μπορεί να λειτουργήσει ως «μια μακροπρόθεσμη επένδυση στην υγεία και την επιβίωση του μαστού», ανέφεραν Αμερικανοί ερευνητές.



Η Κλερ Ρόουνι, διευθύνουσα σύμβουλος του φιλανθρωπικού οργανισμού Breast Cancer Now, δήλωσε στη Guardian ότι «ένας ανησυχητικά υψηλός αριθμός γυναικών» έχασε το πρώτο του ραντεβού. Πρόσθεσε ότι απαιτείται επείγουσα δράση για να διασφαλιστεί ότι οι γυναίκες ενθαρρύνονται να υποβληθούν σε εξετάσεις και ότι ο έλεγχος είναι εύκολα προσβάσιμος για όλες.

Ξεχωριστή έρευνα έδειξε ότι ο ετήσιος αριθμός θανάτων από καρκίνο παγκοσμίως προβλέπεται να αυξηθεί κατά σχεδόν 75% στα 18,6 εκατομμύρια έως το 2050. Τα νέα κρούσματα αναμένεται να αυξηθούν κατά 61% τα επόμενα 25 χρόνια στα 30,5 εκατομμύρια, σύμφωνα με τη μελέτη που δημοσιεύτηκε στο The Lancet.