Έκθεση-σοκ: Οι θάνατοι από καρκίνο θα αυξηθούν κατά 75% τα επόμενα 25 χρόνια

Ο αριθμός των θανάτων από καρκίνο παγκοσμίως αναμένεται να αυξηθεί σχεδόν κατά 75% μέσα στα επόμενα 25 χρόνια – παρά τις προόδους στις θεραπείες και τις προσπάθειες περιορισμού των παραγόντων κινδύνου, σύμφωνα με νέα ανάλυση.

Η αύξηση αυτή σημαίνει ότι το 2050 αναμένεται να πεθάνουν από καρκίνο 18,6 εκατομμύρια άνθρωποι. Τα νέα περιστατικά καρκίνου εκτιμάται ότι θα αυξηθούν πάνω από 60% την ίδια περίοδο, φτάνοντας τα 30,5 εκατομμύρια, σύμφωνα με την έκθεση που δημοσιεύθηκε στην ιατρική επιθεώρηση Lancet.

Η πληθυσμιακή αύξηση και η γήρανση του πληθυσμού αναμένεται να αποτελέσουν τους βασικούς παράγοντες που θα τροφοδοτήσουν αυτή την άνοδο, αναφέρει η μελέτη.

Τροποποιήσιμοι παράγοντες κινδύνου

Σήμερα, πάνω από το 40% των θανάτων από καρκίνο συνδέεται με 44 «τροποποιήσιμους» παράγοντες κινδύνου, όπως το κάπνισμα, η ανθυγιεινή διατροφή και το υψηλό σάκχαρο στο αίμα, σύμφωνα με την ανάλυση.

Το 2023, οι τροποποιήσιμοι παράγοντες κινδύνου ευθύνονταν για το 46% των θανάτων από καρκίνο στους άνδρες, κυρίως λόγω καπνού, διατροφής, κατανάλωσης αλκοόλ, επαγγελματικών κινδύνων και ατμοσφαιρικής ρύπανσης.

Στις γυναίκες – για τις οποίες το 36% των θανάτων από καρκίνο συνδέθηκε με τροποποιήσιμους παράγοντες – οι βασικοί παράγοντες ήταν το κάπνισμα, το μη ασφαλές σεξ, η διατροφή, η παχυσαρκία και το υψηλό σάκχαρο.

«Υπάρχουν τεράστιες ευκαιρίες για τις χώρες να στοχεύσουν αυτούς τους παράγοντες κινδύνου, προλαμβάνοντας δυνητικά περιστατικά καρκίνου και σώζοντας ζωές», δήλωσε ο Δρ. Τέο Βος, ένας εκ των συγγραφέων της μελέτης και ερευνητής στο Institute for Health Metrics and Evaluation (IHME) με έδρα τις ΗΠΑ.

Ποιες χώρες βρίσκονται στο επίκεντρο

Η έκθεση κάλυψε 47 είδη καρκίνου σε 204 χώρες και περιοχές, καταγράφοντας περιστατικά και θανάτους από το 1990 έως το 2023, και προβάλλοντας τα στοιχεία αυτά μέχρι το 2050.

Το 2023 καταγράφηκαν παγκοσμίως 18,5 εκατομμύρια νέα περιστατικά καρκίνου και 10,4 εκατομμύρια θάνατοι – αριθμοί που αποτελούν σημαντική αύξηση σε σχέση με το 1990. Ωστόσο, τα ποσοστά θνησιμότητας έχουν μειωθεί, κυρίως λόγω της πτώσης τους σε πλουσιότερες χώρες.

Το αυξανόμενο βάρος του καρκίνου αναμένεται να πλήξει περισσότερο τις χώρες χαμηλού εισοδήματος τα επόμενα χρόνια. Αυτές θα ευθύνονται για πάνω από το ήμισυ των νέων περιστατικών καρκίνου και τα δύο τρίτα των θανάτων από τώρα μέχρι το 2050, σύμφωνα με την ανάλυση.

Ο Μεχνάθ Ντιμάλ από το Nepal Health Research Council, που επίσης συμμετείχε στη μελέτη, χαρακτήρισε την αυξανόμενη επιβάρυνση από τον καρκίνο σε αυτές τις χώρες «μια επικείμενη καταστροφή».

Οι ερευνητές καλούν σε βελτίωση της πρόσβασης σε ταχύτερη και πιο ακριβή διάγνωση καρκίνου, σε ποιοτική θεραπεία και σε υποστηρικτική φροντίδα, ιδίως στις χώρες χαμηλότερου εισοδήματος.

«Υπάρχουν παρεμβάσεις για τον καρκίνο που είναι αποδοτικές ως προς το κόστος και μπορούν να εφαρμοστούν σε χώρες σε όλα τα στάδια ανάπτυξης», τόνισε ο Ντιμάλ.