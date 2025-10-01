Τέμπη: Δεκτό κατά το ήμισυ το αίτημα Ασλανίδη για εκταφή του γιου του Δημήτρη

Με παραγγελία της Εισαγγελέως πρωτοδικών Λάρισας διατάσσεται η εκταφή του γιου του Παύλου Ασλανίδη, Δημήτρη ο οποίος είναι ένα από τα 57 θύματα της τραγωδίας των Τεμπών.

Η εισαγγελική παραγγελία που διαβιβάστηκε στην αστυνομία για εκτέλεση αφορά μόνο σε ταυτοποίηση της σορού μέσω DNA και όχι τη διενέργεια άλλων εξειδικευμένων εξετάσεων για τα αίτια θανάτου.

Το αίτημα για την εκταφή του γιου του

Ο Παύλος Ασλανίδης και ο Πάνος Ρούτσι είχαν καταθέσει εκ νέου αιτήματα εκταφής την περασμένη Δευτέρα 29 Σεπτεμβρίου.

Ο πατέρας του Δημήτρη Ασλανίδη, στο αίτημά του είχε ζητήσει να γίνουν βιοχημικές, ιστολογικές και τοξικολογικές εξετάσεις στην σορό του παιδιού του όπως και ταυτοποίηση πέντε τμημάτων του παιδιού του που δεν έχουν ταυτοποιηθεί από τα οκτώ συνολικά.

Συγκεκριμένα ο Παύλος Ασλανίδης στο αίτημα του ανέφερε «να παραγγείλετε τη διενέργεια προκαταρκτικής εξέτασης προκειμένου να γίνει η εκταφή των τεμαχίων της σορού του πολυαγαπημένου μου υιού Δημήτρη και τη διενέργεια επ' αυτών όλων των απαραίτητων βιοχημικών εξετάσεων ώστε να διακριβωθεί στο μέγιστο δυνατό βαθμό το τι προκάλεσε το θάνατο του, αλλά και να ταυτοποιηθούν πέντε "ορφανά" τεμάχια που δεν συνοδεύονται από Έκθεση Ταυτοποίησης (DNS) και ερρίφθησαν στο φέρετρο του γιου μου».