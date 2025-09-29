Αίτημα για εκταφή του γιου του κατέθεσε ο Παύλος Ασλανίδης στην Εισαγγελία Πρωτοδικών Λάρισας.

Ακολουθώντας τη νομική οδό που αναφέρεται στη διάταξη της Προέδρου Εφετών Λάρισας, ο κ. Ασλανίδης στρέφεται στην Εισαγγελία, ζητώντας να δοθεί άδεια εκταφής, στα πρότυπα της διαδικασίας που ακολουθήθηκε για τον Ντένις Ρούτσι, προσθέτοντας και αίτημα για διενέργεια όλων των αναγκαίων βιοχημικών εξετάσεων.

Ο Παύλος Ασλανίδης απευθυνόμενος στην εισαγγελέα ζητά «να παραγγείλετε τη διενέργεια προκαταρκτικής εξέτασης προκειμένου να γίνει η εκταφή των τεμαχίων της σορού του πολυαγαπημένου μου υιού Δημήτρη και τη διενέργεια επ' αυτών όλων των απαραίτητων βιοχημικών εξετάσεων ώστε να διακριβωθεί στο μέγιστο δυνατό βαθμό το τι προκάλεσε το θάνατο του, αλλά και να ταυτοποιηθούν πέντε "ορφανά" τεμάχια που δεν συνοδεύονται από Έκθεση Ταυτοποίησης (DNS) και ερρίφθησαν στο φέρετρο του γιου μου».