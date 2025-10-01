Σε απεργιακό κλοιό η χώρα: Αυτές τις ώρες δεν θα έχει μέσα μαζικής μεταφοράς - Χειρόφρενο στα ταξί

Πανελλαδική 24ωρη απεργία πραγματοποιούν σήμερα Τετάρτη 1η Οκτωβρίου τα σωματεία εργαζομένων σε δημόσιο και ιδιωτικό τομέα, με κύρια αιτήματα την απόσυρση του νομοσχεδίου για τη 13η εργασία και τις συλλογικές συμβάσεις.

Στις κινητοποιήσεις αναμένεται να συμμετέχουν αρκετοί κλάδοι (υγειονομικοί, εκπαιδευτικοί, εργαζόμενοι στην Τοπική Αυτοδιοίκηση, κ.ά) ενώ θα επηρεαστούν και οι συγκοινωνίες τόσο στον αστικό ιστό αλλά και τις ακτοπλοϊκές, όσο και τις σιδηροδρομικές και τις αεροπορικές πτήσεις.

Τη συμμετοχή τους στην Πανελλαδική 24ωρη απεργία που εξήγγειλαν η ΓΣΕΕ και η ΑΔΕΔΥ ανακοίνωσαν σύσσωμα τα μέσα μαζικής μεταφοράς κάνοντας τη ζωή «δύσκολη» για το επιβατικό κοινό.

Τα περισσότερα μέσα έχουν επιλέξει να κάνουν στάση εργασίας ώστε οι απεργοί να μπορούν να μετακινηθούν προς τα σημεία όπου έχουν ανακοινωθεί ότι θα πραγματοποιηθούν οι συγκεντρώσεις των σωματείων.

Έτσι λοιπόν, μετρό, ηλεκτρικός, λεωφορεία, τρόλεϊ και τραμ θα σηκώσουν για κάποιες ώρες χειρόφρενο.

Μετρό - Τραμ

Οι Γραμμές 1, 2 & 3 του Μετρό όπως και το Τραμ θα λειτουργήσουν, από τις 09:00 έως τις 17:00.

Κατά το παραπάνω χρονικό διάστημα, θα εκτελούνται και τα δρομολόγια του Μετρό προς και από το Αεροδρόμιο.

Γραμμή 1 (Πειραιάς - Κηφισιά)

Οι σταθμοί θα ανοίξουν στις 9 το πρωί και οι τελευταίοι συρμοί θα αναχωρήσουν:

Από Κηφισιά και Πειραιά στις 16:35

Από Μοναστηράκι προς Κηφισιά στις 16:51 και προς Πειραιά στις 17:09

Από Ομόνοια προς Κηφισιά στις 16:54 και προς Πειραιά στις 17:07

Από Αττική προς Κηφισιά στις 16:59 και προς Πειραιά στις 17:02.

Γραμμές 2 & 3 Μετρό

Οι σταθμοί θα ανοίξουν στις 9 το πρωί και οι τελευταίοι συρμοί θα αναχωρήσουν:

Από Σύνταγμα προς όλες τις κατευθύνσεις στις 17:00

Από Ανθούπολη προς Ελληνικό στις 16:42

Από Ελληνικό προς Ανθούπολη στις 16:39

Από Δημοτικό Θέατρο προς Δ. Πλακεντίας στις 16:33

Από Δ. Πλακεντίας προς Δημοτικό Θέατρο στις 16:39

Από Αεροδρόμιο προς Δημοτικό Θέατρο στις 16:19

Από Δημοτικό Θέατρο προς Αεροδρόμιο στις 15:42.

Τραμ Γραμμή 7:

Πρώτος συρμός θα αναχωρήσει από Ασκληπιείο Βούλας στις 09:31 και ο τελευταίος στις 15:19

Ο πρώτος συρμός θα αναχωρήσει από Αγία Τριάδα στις 09:54 και ο τελευταίος στις 15:43.

Τραμ Γραμμή 6:

Ο πρώτος συρμός θα αναχωρήσει από Πικροδάφνη στις 09:15 και ο τελευταίος στις 15:24

Ο πρώτος συρμός θα αναχωρήσει από Σύνταγμα στις 10:05 και ο τελευταίος στις 16:14.

Τραμ Γραμμές 6 & 7 (με ανταπόκριση στην Πικροδάφνη):

Ο πρώτος συρμός θα αναχωρήσει από Σύνταγμα προς Ασκληπιείο Βούλας στις 10:05 και ο τελευταίος στις 15:29

Ο πρώτος συρμός θα αναχωρήσει από Ασκληπιείο Βούλας προς Σύνταγμα στις 09:31 και ο τελευταίος στις 14:55

Ο πρώτος συρμός θα αναχωρήσει από Αγία Τριάδα προς Σύνταγμα στις 09:54 και ο τελευταίος στις 14:55

Ο πρώτος συρμός θα αναχωρήσει από Σύνταγμα προς Αγία Τριάδα στις 10:05 και ο τελευταίος στις 15:11.

Λεωφορεία -Τρόλεϊ

Στα λεωφορεία και στα τρόλεϊ, οι εργαζόμενοι θα πραγματοποιήσουν στάση εργασίας από την έναρξη της βάρδιας έως τις 09:00 και από τις 21:00 έως τη λήξη της βάρδιας.

Επισημαίνεται ότι η λειτουργία των οχημάτων θα ξεκινήσει σταδιακά μετά τη λήξη της στάσης εργασίας στις 09:00 και αντίστοιχα θα ξεκινήσει πριν τις 21:00 η προοδευτική απόσυρσή τους για τα αμαξοστάσια.

Επιπλέον, λόγω συμμετοχής μέρους των εργαζομένων στην 24ωρη απεργία της ΓΣΕΕ, αναμένονται ακυρώσεις δρομολογίων των λεωφορειακών γραμμών και κατά το χρονικό διάστημα λειτουργίας τους, ενώ στις περιαστικές λεωφορειακές γραμμές όλα τα δρομολόγια θα πραγματοποιηθούν κανονικά.

Σε κινητοποιήσεις καλούν τα ταξί

Το Σωματείο Αυτοκινητιστών Ταξί Αττικής ανακοίνωσε επίσης συμμετοχή στην απεργία, αντιδρώντας στο νομοσχέδιο και απαιτώντας αξιοπρεπείς συνθήκες εργασίας για τους επαγγελματίες του κλάδου.

Ο Κλάδος των Ταξί ως ενεργό κύτταρο της κοινωνίας, ενώνει την φωνή του με όλους τους εργαζόμενους, τους συνταξιούχους και τη νεολαία ενάντια:

Στην ακρίβεια που γονατίζει κάθε νοικοκυριό

Στην απορρύθμιση των εργασιακών σχέσεων

Στις πολιτικές που επιβαρύνουν καθημερινά τους αυτοαπασχολούμενους επαγγελματίες

Στην μεθοδευμένη απαξίωση του Ε.Δ.Χ. προς όφελος των πολυεθνικών εφαρμογών και των μεγάλων επιχειρηματικών ομίλων και των Ε.Ι.Χ.

Δεμένα στα λιμάνια τα πλοία

Τη συμμετοχή της στην 24ωρη πανελλαδική απεργία ανακοίνωσε η Πανελλήνια Ναυτική Ομοσπονδία (ΠΝΟ).

Σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση, το εν λόγω αντεργατικό νομοσχέδιο καταργεί, ουσιαστικά, το ιστορικό τρίπτυχο «8 ώρες εργασία, 8 ώρες αναψυχή, 8 ώρες ξεκούραση δημιουργώντας σοβαρά προβλήματα στην προσωπική ζωή, την υγεία και την ασφάλεια των εργαζομένων».

Ως εκ τούτου, τα πλοία θα παραμείνουν δεμένα στα λιμάνια την 1/10 από τις 00:01 μέχρι τις 24:00 της ίδιας ημέρας.