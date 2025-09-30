Παραλύει η χώρα την 1η Οκτωβρίου: Ποιοι κατεβάζουν ρολά – Τι ισχύει για Μετρό, Λεωφορεία και Ταξί

Σε απεργιακό κλοιό βάζουν όλη τη χώρα οι εργαζόμενοι του δημόσιου και ιδιωτικού τομέα την Τετάρτη 1 Οκτωβρίου, προχωρώντας σε 24ωρη απεργία και δυναμικά συλλαλητήρια για το νομοσχέδιο που νομιμοποιεί την 13ωρη εργασία.

Σωματεία, Ομοσπονδίες, Εργατικά Κέντρα και Συνδικάτα έχουν ήδη προχωρήσει σε ανακοινώσεις για καλέσματα ενώ αναμένεται στην Αθήνα να υπάρξει μεγάλος αριθμός διαδηλωτών έξω από τη Βουλή. Παράλληλα, λόγω των στάσεων εργασίας των εργαζομένων στα Μέσα Μαζικής Μεταφοράς, στις πτήσεις και στα πλοία, θα αντιμετωπιστούν πολλά προβλήματα στους δρόμους της πρωτεύουσας αφού οι μόνες μετακινήσεις θα πραγματοποιηθούν για την μεταφορά των διαδηλωτών από και προς το Κέντρο.

Λειτουργία 12 ωρών για τα λεωφορεία

Με απόφαση του Συνδικάτου Εργαζομένων ΟΑΣΑ, τα λεωφορεία θα κινηθούν από τις 09.00 έως τις 21.00, λόγω στάσεων εργασίας (από την έναρξη της βάρδιας έως τις 09.00 και από τις 21.00 έως τη λήξη της βάρδιας).

Σύμφωνα με την ανακοίνωση για συμμετοχή στο απεργιακό κάλεσμα κάποια από τα μέτρα που διεκδικούνται είναι:

Αυξήσεις μισθών στους εργαζομένους μέσω Συλλογικών Συμβάσεων Εργασίας

Καταπολέμηση της Ακρίβειας

Τις ίδιες ώρες θα κινηθούν και τα τρόλεϊ μετά από απόφαση της Ένωσης Εργαζομένων ΗΛΠΑΠ.

Πως θα κινηθούν Ηλεκτρικός και γραμμές 2 και 3 του Μετρό

Το Μετρό (Γραμμές 2&3) και Γραμμή 1 (ηλεκτρικός) αλλά και το Τραμ σύμφωνα με την ανακοίνωση Σωματείων Εργαζομένων της ΣΤΑΣΥ θα λειτουργήσουν μεταξύ των ωρών 09.00 το πρωί έως 17.00 το απόγευμα για να διευκολύνουν τη μετάβαση των απεργών διαδηλωτών στα συλλαλητήρια.

Τη συμμετοχή της στην 24ωρη απεργία αποφάσισε και η Πανελλήνια Ομοσπονδία Σιδηροδρομικών.

Τι ισχύει με τις πτήσεις

Στην 24ωρη πανελλαδική απεργία αποφάσισε να συμμετάσχει και η Ένωση Ελεγκτών Εναέριας Κυκλοφορίας.

Κατά την διάρκεια της απεργίας, εφόσον πραγματοποιηθεί, (εκκρεμεί έκδοση της απόφασης των αρμόδιων δικαστικών αρχών μετά την προσφυγή της διοίκησης της ΥΠΑ) θα εξυπηρετηθούν μόνον οι κάτωθι πτήσεις για την κάλυψη των στοιχειωδών αναγκών του κοινωνικού συνόλου:

Πτήσεις που υπερίπτανται του FIR Αθηνών.

Πτήσεις που μεταφέρουν Αρχηγούς Κρατών, πρωθυπουργούς.

Πτήσεις της Ελληνικής Πολεμικής Αεροπορίας που μετέχουν σε επιχειρησιακές αποστολές και προγραμματισμένες ασκήσεις.

Πτήσεις αεροσκαφών που αντιμετωπίζουν ασυνήθεις καταστάσεις ή διατελούν σε κατάσταση ανάγκης.

Νοσοκομειακές πτήσεις.

Πτήσεις ανθρωπιστικής βοήθειας.

Πτήσεις αεροσκαφών έρευνας και διάσωσης.

Σε κινητοποιήσεις καλούν τα ταξί

Το Σωματείο Αυτοκινητιστών Ταξί Αττικής ανακοίνωσε επίσης συμμετοχή στην απεργία, αντιδρώντας στο νομοσχέδιο και απαιτώντας αξιοπρεπείς συνθήκες εργασίας για τους επαγγελματίες του κλάδου.

Ο Κλάδος των Ταξί ως ενεργό κύτταρο της κοινωνίας, ενώνει την φωνή του με όλους τους εργαζόμενους, τους συνταξιούχους και τη νεολαία ενάντια:

Στην ακρίβεια που γονατίζει κάθε νοικοκυριό

Στην απορρύθμιση των εργασιακών σχέσεων

Στις πολιτικές που επιβαρύνουν καθημερινά τους αυτοαπασχολούμενους επαγγελματίες

Στην μεθοδευμένη απαξίωση του Ε.Δ.Χ. προς όφελος των πολυεθνικών εφαρμογών και των μεγάλων επιχειρηματικών ομίλων και των Ε.Ι.Χ.

Δεμένα στα λιμάνια τα πλοία

Τη συμμετοχή της στην 24ωρη πανελλαδική απεργία ανακοίνωσε η Πανελλήνια Ναυτική Ομοσπονδία (ΠΝΟ).

Σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση, το εν λόγω αντεργατικό νομοσχέδιο καταργεί, ουσιαστικά, το ιστορικό τρίπτυχο «8 ώρες εργασία, 8 ώρες αναψυχή, 8 ώρες ξεκούραση δημιουργώντας σοβαρά προβλήματα στην προσωπική ζωή, την υγεία και την ασφάλεια των εργαζομένων».

Ως εκ τούτου, τα πλοία θα παραμείνουν δεμένα στα λιμάνια την 1/10 από τις 00:01 μέχρι τις 24:00 της ίδιας ημέρας.

Τι αναφέρει η ΓΣΕΕ - «Όχι στην κατάτμηση του χρόνου αναψυχής»

Η ΓΣΕΕ καλεί όλους τους εργαζόμενους να συμμετάσχουν μαζικά και δυναμικά στην 24ωρη Πανελλαδική Απεργία.

«Οι εργαζόμενοι μαζί με τους ανέργους, τους συνταξιούχους, τις νέες και τους νέους πρέπει να στείλουμε ισχυρό μήνυμα αντίδρασης στις αντεργατικές πολιτικές», υπογραμμίζεται στο κάλεσμα και προστίθεται: «οι οποίες υποβαθμίζουν τις ζωές μας, απορυθμίζοντας ακόμη περισσότερο την αγορά εργασίας.

Πρέπει να στείλουμε ξεκάθαρο μήνυμα στην Κυβέρνηση ότι με το εργασιακό της νομοσχέδιο διαλύει ό,τι έχει απομείνει από τα εργασιακά μας δικαιώματα.

Τα αιτήματά μας είναι σαφή και αδιαπραγμάτευτα.



Απόσυρση της δέσμης μέτρων για την διευθέτηση του χρόνου εργασίας που αποτελεί δώρο σε συγκεκριμένα εργοδοτικά συμφέροντα. Λέμε όχι στο 13ώρο. Η εξάντληση δεν είναι ανάπτυξη, η ανθρώπινη αντοχή έχει όρια. Λέμε όχι στην κατάτμηση του χρόνου αναψυχής.

Μείωση του εργασιακού ωραρίου τώρα! Η 37.5ωρη εβδομαδιαία εργασία είναι κοινωνικά δίκαιη και με θετικά αποτελέσματα όπου έχει εφαρμοστεί στην πράξη.

Πλήρης επαναφορά των ελεύθερων συλλογικών διαπραγματεύσεων. Είναι προϋπόθεση για πραγματική δημοκρατία στην εργασία, είναι ο μόνος δρόμος για καλύτερες αμοιβές και ποιοτικές εργασιακές συνθήκες.

Το κεντρικό συλλαλητήριο στην Αθήνα θα πραγματοποιηθεί την Τετάρτη στις 11:00 π.μ. στην πλατεία Κλαυθμώνος, ενώ ανάλογα Συλλαλητήρια θα γίνουν σε όλες τις μεγάλες πόλεις της χώρας».



Το κάλεσμα της ΑΔΕΔΥ

«Όχι στις 13 ώρες δουλειάς», είναι ένα από τα κεντρικά αιτήματα της ΑΔΕΔΥ για την απεργία της 1ης Οκτωβρίου.

Στην ανακοίνωση που εκδόθηκε σημειώνεται: «Η Εκτελεστική Επιτροπή της Α.Δ.Ε.Δ.Υ. στη σημερινή της συνεδρίαση, Παρασκευή 12 Σεπτεμβρίου 2025, αποφάσισε την κήρυξη 24ωρης Πανελλαδικής Απεργίας για την 1η Οκτωβρίου 2025.

Η απεργία που έχει ήδη προκηρύξει η ΓΣΕΕ για την ίδια μέρα αναδεικνύει τα κοινά συμφέροντα των εργαζομένων σε δημόσιο και ιδιωτικό τομέα και καθιστά την απεργία Γενική.

Όχι στους μισθούς πείνας. Όχι στις 13 ώρες δουλειάς, όχι στα εξαντλητικά ωράρια που διαλύουν τη ζωή των εργαζομένων. Τα συνδικάτα οφείλουν να δώσουν από κοινού τη μάχη για να μην περάσει αυτό το «έκτρωμα».

Την 1η του Οκτώβρη απεργούμε και διεκδικούμε:

Επαναφορά 13ου – 14ου μισθού και αυξήσεις στις αποδοχές μας για να ζούμε με αξιοπρέπεια.

Συλλογικές Συμβάσεις Εργασίας και στο Δημόσιο.

Κατάργηση του Νέου Πειθαρχικού Δικαίου.

Να αποσυρθεί το Νομοσχέδιο για το 13ωρο. 35ωρο-πενθήμερο για όλους τους εργαζόμενους».

«Το νομοσχέδιο μετατρέπει τους εργαζομένους σε σκλάβους» - Η ανακοίνωση του ΠΑΜΕ

Στα προπύλαια καλεί Σωματεία, Ομοσπονδίες και Εργατικά Κέντρα το ΠΑΜΕ με σκοπό να βρεθούν και αυτά μπροστά από την Βουλή. Συγκεκριμένα στην ανακοίνωση που είδε το φως της δημοσιότητας αναφέρεται:

«Η κυβέρνηση της ΝΔ φέρνει στη Βουλή άλλο ένα βάρβαρο αντεργατικό νομοσχέδιο.

Το νομοσχέδιο για το 13ωρο και την "ευελιξία" δεν είναι τίποτα άλλο παρά μια ωμή απαίτηση της εργοδοσίας, που μετατρέπει τους εργαζόμενους σε σύγχρονους σκλάβους για να αυξάνουν τα κέρδη των λίγων.

Απαιτούμε συνθήκες δουλειάς και αμοιβές που να αντιστοιχούν στις σύγχρονες ανάγκες μας.

Διεκδικούμε:

Να αποσυρθεί το νέο αντεργατικό τερατούργημα. Κατάργηση όλων των αντεργατικών νόμων που ξηλώνουν το 8ωρο, επιβάλλουν την ευελιξία και τις ελαστικές μορφές απασχόλησης.

7ωρο – 5ήμερο – 35ωρο με αυξήσεις στους μισθούς και συλλογικές συμβάσεις εργασίας.

Μέτρα υγείας και ασφάλειας στους χώρους δουλειάς, οι ζωές μας δεν είναι κόστος.

Επαναφορά 13ου και 14ου μισθού των δημοσίων υπαλλήλων και άλλων συλλογικών κατακτήσεων όπως των τριετιών (2012-2023) που μας έκλεψαν, της μετενέργειας και της συρροής των συμβάσεων.

Άμεσα μέτρα ενάντια στην ακρίβεια.

Λεφτά για μισθούς, συντάξεις, υγεία, παιδεία και όχι για του ΝΑΤΟ τα σφαγεία. Απεμπλοκή της Ελλάδας από τους ιμπεριαλιστικούς σχεδιασμούς και πολέμους.

Καλούμε όλα τα σωματεία, τις Ομοσπονδίες, τα Εργατικά Κέντρα, όλους τους εργαζόμενους, να δώσουν μαζική απάντηση. Η επιτυχία της απεργίας την 1η Οκτώβρη είναι στα χέρια μας».