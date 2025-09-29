Απεργία 1η Οκτωβρίου: Χωρίς ταξί την Τετάρτη - Η ανακοίνωση του ΣΑΤΑ

Στην πανελλαδική απεργία της Τετάρτης 1 Οκτωβρίου συμμετέχουν και οι επαγγελματίες οδηγοί των ταξί που έχουν προκηρύξει πλήθος συνδικαλιστικών οργανώσεων και φορέων.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση του ΣΑΤΑ, τα ταξί τραβούν χειρόφρενο, καθώς οι οδηγοί θα συμμετέχουν στην απεργία από τις 6:00 το πρωί της Τετάρτης 1 Οκτωβρίου, μέχρι και τις 6:00 το πρωί της Πέμπτης 2 Οκτωβρίου.

Να σημειωθεί ότι στις κινητοποιήσεις θα συμμετάσχουν και οι εργαζόμενοι στα μέσα μαζικής μεταφοράς γεγονός που θα προκαλέσει αλαλούμ στις μετακινήσεις των εργαζομένων.

Ολόκληρη η ανακοίνωση του ΣΑΤΑ

«ΚΑΜΙΑ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗ ΓΙΑ ΤΟ ΔΗΜΟΣΙΟ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ ΤΟΥ ΤΑΞΙ

ΑΠΑΝΤΑΜΕ ΜΕ ΑΓΩΝΑ ΚΑΙ ΨΥΧΗ ΜΕΧΡΙ ΤΗΝ ΤΕΛΙΚΗ ΝΙΚΗ

(24ΩΡΗ ΑΠΕΡΓΙΑ ΤΩΝ ΤΑΞΙ 1 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2025 – ΑΠΟ ΤΙΣ 6 ΤΟ ΠΡΩΙ ΤΗΣ ΤΕΤΑΡΤΗΣ ΕΩΣ 6 ΤΟ ΠΡΩΙ ΤΗΣ ΠΕΜΠΤΗΣ)

ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΗ ΤΗΝ ΤΕΤΑΡΤΗ 1Η ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 10 Π.Μ. ΣΤΑ ΓΡΑΦΕΙΑ ΤΟΥ Σ.Α.Τ.Α. ΠΕΖΟΙ

Το Σ.Α.Τ.Α. συμμετέχει στην 24ωρη Πανελλαδική Απεργία που έχουν κηρύξει πλήθος συνδικαλιστικών οργανώσεων και φορέων την Τετάρτη 1η Οκτωβρίου 2025.

Ο Κλάδος των Ταξί ως ενεργό κύτταρο της κοινωνίας, ενώνει την φωνή του με όλους τους εργαζόμενους, τους συνταξιούχους και τη νεολαία ενάντια:

Στην ακρίβεια που γονατίζει κάθε νοικοκυριό



Στην απορρύθμιση των εργασιακών σχέσεων



Στις πολιτικές που επιβαρύνουν καθημερινά τους αυτοαπασχολούμενους επαγγελματίες



Στην μεθοδευμένη απαξίωση του Ε.Δ.Χ. προς όφελος των πολυεθνικών εφαρμογών και των μεγάλων επιχειρηματικών ομίλων και των Ε.Ι.Χ.

Διεκδικούμε αξιοπρεπείς συνθήκες εργασίας, σταθερότητα και σεβασμό στην εργασία μας.

Καλούμε όλους τους συναδέλφους μας να συμμετέχουν μαζικά και δυναμικά στην απεργιακή κινητοποίηση μαζί με τις οικογένειές τους, στέλνοντας μήνυμα ενότητας και αγώνα απέναντι στον κυβερνητικό εμπαιγμό.

ΑΝΤΙΣΤΑΣΗ – ΑΓΩΝΑΣ – ΔΙΕΚΔΙΚΗΣΗ – ΑΞΙΟΠΡΕΠΕΙΑ ΔΕΝ ΠΩΛΟΥΝΤΑΙ

Την Τετάρτη 1η Οκτωβρίου κανένα Ταξί στους δρόμους – όλοι στην Απεργία»