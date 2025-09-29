Απεργία 1η Οκτωβρίου: Τι ώρα θα σηκώσουν χειρόφρενο ηλεκτρικός, τραμ, μετρό και λεωφορεία

Σε απεργιακό κλοιό αναμένεται να βρεθεί ολόκληρη η χώρα καθώς οι περισσότεροι κλάδοι θα κατεβάσουν «ρολά» λόγω της 24ωρης απεργίας που εξήγγειλαν ΓΣΕΕ και ΑΔΕΔΥ την Τετάρτη 1η Οκτωβρίου.

Στις κινητοποιήσεις θα συμμετάσχουν και οι εργαζόμενοι στα μέσα μαζικής μεταφοράς γεγονός που θα προκαλέσει αλαλούμ στις μετακινήσεις των εργαζομένων.

Συγκεκριμένα, σύμφωνα με τις ανακοινώσεις των Συνδικάτων, λεωφορεία, τρόλεϊ, τραμ, ηλεκτρικός και μετρό θα σηκώσουν για κάποιες ώρες «χειρόφρενο».

Λεωφορεία

Σύμφωνα με την απόφαση του Συνδικάτου Εργαζομένων του ΟΑΣΑ, τα λεωφορεία αναμένεται να κινηθούν από τις 9:00 το πρωί έως τις 21:00 το βράδυ, λόγω της στάσης εργασίας που θα πραγματοποιήσουν.

Ωστόσο, από την έναρξη της βάρδιας έως τις 9:00 και από τις 21:00 έως τη λήξη της βάρδιας δεν θα κινηθεί κανένα λεωφορείο στους δρόμους της πρωτεύουσας.

Στην απεργία συμμετέχουν και τα τρόλεϊ. Όπως αναφέρουν στην ανακοίνωσή της ΗΛΠΑΠ, οι εργαζόμενοι σε λεωφορεία και τρόλεϊ δηλώνουν πως αγωνίζονται για συγκοινωνίες ασφαλείς, σύγχρονες και αξιόπιστες και ζητούν άμεση δυνατότητα σύναψης Συλλογικών Συμβάσεων Εργασίας και Επαναφορά του Συλλογικού Δικαίου, κατάργηση όλων των αντεργατικών μνημονιακών διατάξεων και ουσιαστικά μέτρα πάταξης της ακρίβειας και αισχροκέρδειας.



Όσοι επιβάτες κινούνται με λεωφορεία που πραγματοποιούν δρομολόγια που έχουν ανατεθεί στην Κοινοπραξία Συγκοινωνιών Αττικής, σημειώνεται ότι τα δρομολόγιά τους θα πραγματοποιηθούν κανονικά.

Μέσα σταθερής τροχιάς

Στάση εργασίας θα πραγματοποιήσουν με τη σειρά τους και τα μέσα σταθερής τροχιάς (μετρό, ηλεκτρικός) σύμφωνα με τα όσα ανακοίνωσε το Σωματείο Εργαζομένων της ΣΤΑΣΥ.

Έτσι, το Μετρό ( Γραμμές 2, 3) και Γραμμή 1 (Ηλεκτρικός) θα λειτουργήσουν από τις 9 το πρωί έως και τις 17:00 προκειμένου να διευκολύνουν την μετάβαση των απεργών διαδηλωτών στα συλλαλητήρια.

Το Σωματείο Εργαζομένων της ΣΤΑ.ΣΥ, στην ανακοίνωσή του αναφέρεται στα κύρια αιτήματα της απεργίας:

Απόσυρση της απαράδεκτης δέσμης μέτρων για την διευθέτηση του χρόνου εργασίας στο επερχόμενο σχέδιο νόμου του αρμόδιου Υπουργείου για την καθιέρωση του 13ωρου και στον ίδιο εργοδότη, που έρχεται ως συνέχεια μιας σειράς νομοθετημάτων που επιβαρύνουν κατά κύριο λόγο τους πιο ευάλωτους εργαζόμενους.

Μείωση του ωραρίου τώρα, με εφαρμογή των 37,5 ωρών εβδομαδιαίως, όπως ήδη εφαρμόζεται με ιδιαίτερη επιτυχία σε πολλές ευρωπαϊκές χώρες.

Επαναφορά του πλαισίου ελεύθερων συλλογικών διαπραγματεύσεων, όπως ίσχυαν πριν την περιβόητη ΠΥΣ 6/2012, κορωνίδα της μνημονιακής νομοθεσίας.

Τρένα

Στην 24ωρη απεργία θα συμμετάσχει και η Πανελλήνια Ομοσπονδία Σιδηροδρομικών.

Μέχρι στιγμής δεν έχει βγει επίσημη ανακοίνωση από τη Hellenic Train για ακυρώσεις/τροποποιήσεις δρομολογίων τρένων και Προαστιακού αλλά και το ενδεχόμενο εκτέλεσης δρομολογίων με προσωπικό ασφαλείας.