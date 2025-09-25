Πανελλαδική απεργία την 1η Οκτωβρίου - Ποιοι συμμετέχουν - Τι θα γίνει με τα μέσα μεταφοράς

«Λουκέτο» αναμένεται να μπει στη χώρα την επόμενη Τετάρτη 1η Οκτωβρίου καθώς με τόσο η ΓΣΕΕ όσο και η ΑΔΕΔΥ ανακοίνωσαν 24ωρη πανελλαδική απεργία ενάντια στο νέο νομοσχέδιο για τα εργασιακά.

Την περασμένη εβδομάδα, η ΓΣΕΕ, με ομόφωνη απόφαση της Ολομέλειας της Διοίκησης, κατήγγειλε τις ρυθμίσεις που προβλέπουν δυνατότητα 13ωρης απασχόλησης και ζητά την εφαρμογή του 37,5ωρου, όπως ισχύει ήδη σε πολλές ευρωπαϊκές χώρες. «Ο χρόνος εργασίας δεν είναι εμπόρευμα, είναι η ζωή μας», τονίζει η Συνομοσπονδία, κατηγορώντας την κυβέρνηση ότι «αγνοεί τον κοινωνικό διάλογο και εξυπηρετεί εργοδοτικά συμφέροντα».

Από την άλλη, η ΑΔΕΔΥ ζητά την επαναφορά του 13ου και του 14ου μισθού, αυξήσεις στις αποδοχές, κατάργηση του νέου πειθαρχικού δικαίου και καθολική εφαρμογή του 35ώρου. Στην ανακοίνωσή της καταγγέλλει «μισθούς πείνας και 13 ώρες δουλειά που διαλύουν τη ζωή των εργαζομένων».

Παράλληλα, με ανακοίνωσή της, η ΠΟΕΔΗΝ καλεί τα μέλη της σε συγκέντρωση στην Πλατεία Κλαυθμώνος, καταγγέλλοντας «δραματική υποστελέχωση του ΕΣΥ» και διεκδικώντας μονιμοποιήσεις συμβασιούχων και αυξήσεις μισθών.

Στην απεργία αναμένεται να συμμετάσχουν οι δάσκαλοι και οι καθηγητές με αποτέλεσμα πολλά σχολεία να παραμείνουν κλειστά.

Στην απεργία θα συμμετάσχει και η ΟΙΕΛΕ κάτι που σημαίνει πως ορισμένα ιδιωτικά σχολεία, φροντιστήρια και κέντρα ξένων γλωσσών δεν θα λειτουργήσουν εκείνη τη μέρα.

Πώς θα κινηθούν τα μέσα

Μέχρι στιγμής δεν έχει γνωστοποιηθεί εάν τα μέσα σταθερής τροχιάς (μετρό ηλεκτρικός και λεωφορεία) θα συμμετάσχουν στη γενική απεργία. Σχετικές ανακοινώσεις αναμένονται εντός των επόμενων ημερών.

Ωστόσο, δεδομένο είναι τα ταξί θα τραβήξουν «χειρόφρενο».

Η ΠΝΟ προανήγγειλε ότι όλα τα πλοία θα παραμείνουν δεμένα στα λιμάνια από τις 00:01 έως τις 24:00 της Τετάρτης.

