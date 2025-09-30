Απεργία 1η Οκτωβρίου: Παράνομη η συμμετοχή των Ελεγκτών Εναέρια Κυκλοφορίας - Κανονικά οι πτήσεις

Παράνομη κηρύχθηκε, μετά από απόφαση του Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών η συμμετοχή της Ένωσης Ελεγκτών Εναέριας Κυκλοφορίας Ελλάδος (ΕΕΕΚΕ), της ΟΣΥΠΑ και της ΕΝΗΜΑΕΚ, στην 24ωρη απεργία που έχει κηρυχθεί για την Τετάρτη 1 Οκτωβρίου.

Ως εκ τούτου, δεν θα επηρεαστούν, από την απεργιακή κινητοποίηση, οι πτήσεις που είναι προγραμματισμένες για την Τετάρτη 1η Οκτωβρίου 2025.

Σημειώνεται πως η Ένωση Ελεγκτών Εναέριας Κυκλοφορίας είχε αποφάσισε να συμμετάσχει στην απεργία.

Μάλιστα, αναφερόταν πως θα εξυπηρετηθούν μόνον οι κάτωθι πτήσεις για την κάλυψη των στοιχειωδών αναγκών του κοινωνικού συνόλου:

Πτήσεις που υπερίπτανται του FIR Αθηνών.

Πτήσεις που μεταφέρουν Αρχηγούς Κρατών, πρωθυπουργούς.

Πτήσεις της Ελληνικής Πολεμικής Αεροπορίας που μετέχουν σε επιχειρησιακές αποστολές και προγραμματισμένες ασκήσεις.

Πτήσεις αεροσκαφών που αντιμετωπίζουν ασυνήθεις καταστάσεις ή διατελούν σε κατάσταση ανάγκης.

Νοσοκομειακές πτήσεις.

Πτήσεις ανθρωπιστικής βοήθειας.

Πτήσεις αεροσκαφών έρευνας και διάσωσης.

Ωστόσο, μετά την απόφαση που βγήκε το πρωί της Τρίτης (30/9), όλες οι προγραμματισμένες πτήσεις θα πραγματοποιηθούν κανονικά.