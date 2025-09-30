Απεργία 1η Οκτωβρίου: Παράνομη η συμμετοχή των Ελεγκτών Εναέρια Κυκλοφορίας - Κανονικά οι πτήσεις
Την απόφαση πήρε το Μονομελές Πρωτοδικείο Αθηνών, η οποία περιλαμβάνει και την παράνομη συμμετοχή της ΟΣΥΠΑ και της ΕΝΗΜΑΕΚ.
Παράνομη κηρύχθηκε, μετά από απόφαση του Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών η συμμετοχή της Ένωσης Ελεγκτών Εναέριας Κυκλοφορίας Ελλάδος (ΕΕΕΚΕ), της ΟΣΥΠΑ και της ΕΝΗΜΑΕΚ, στην 24ωρη απεργία που έχει κηρυχθεί για την Τετάρτη 1 Οκτωβρίου.
Ως εκ τούτου, δεν θα επηρεαστούν, από την απεργιακή κινητοποίηση, οι πτήσεις που είναι προγραμματισμένες για την Τετάρτη 1η Οκτωβρίου 2025.
Σημειώνεται πως η Ένωση Ελεγκτών Εναέριας Κυκλοφορίας είχε αποφάσισε να συμμετάσχει στην απεργία.
Μάλιστα, αναφερόταν πως θα εξυπηρετηθούν μόνον οι κάτωθι πτήσεις για την κάλυψη των στοιχειωδών αναγκών του κοινωνικού συνόλου:
- Πτήσεις που υπερίπτανται του FIR Αθηνών.
- Πτήσεις που μεταφέρουν Αρχηγούς Κρατών, πρωθυπουργούς.
- Πτήσεις της Ελληνικής Πολεμικής Αεροπορίας που μετέχουν σε επιχειρησιακές αποστολές και προγραμματισμένες ασκήσεις.
- Πτήσεις αεροσκαφών που αντιμετωπίζουν ασυνήθεις καταστάσεις ή διατελούν σε κατάσταση ανάγκης.
- Νοσοκομειακές πτήσεις.
- Πτήσεις ανθρωπιστικής βοήθειας.
- Πτήσεις αεροσκαφών έρευνας και διάσωσης.
Ωστόσο, μετά την απόφαση που βγήκε το πρωί της Τρίτης (30/9), όλες οι προγραμματισμένες πτήσεις θα πραγματοποιηθούν κανονικά.