Χωρίς ταξί από τα μεσάνυχτα της Κυριακής και για 18 ώρες η Αθήνα

Τα ταξί από τα μεσάνυχτα της Κυριακής 21 Σεπτεμβρίου και μέχρι τις 18:00 το απόγευμα της Δευτέρας τραβούν χειρόφρενο εξαιτίας της απόφασης για απεργία όπως ανακοίνωσε το Συνδικάτο Αυτοκινητιστών Ταξί Αττικής (ΣΑΤΑ).

Τα αιτήματα του κλάδου

Ο πρόεδρος του Συνδικάτου, Θύμιος Λυμπερόπουλος σε συνέντευξη Τύπου δήλωσε πως «πάνε να τελειώσουν με το ελεύθερο επάγγελμα του ταξιτζή και να δώσουν τη δουλειά μας στους ιδιώτες», αναφερόμενος στην Κοινή Υπουργική Απόφαση που υπεγράφη, σύμφωνα με την οποία δίνεται άδεια στα βαν να κάνουν κούρσες εντός του αστικού ιστού».

Παράλληλα αντιδρούν στην απαγόρευση διέλευσης στις λεωφορειολωρίδες, δεδομένου ότι από 1/1/2026 θα υπάρχει η δυνατότητα πρόσβασης μόνο στα ηλεκτροκίνητα ταξί.