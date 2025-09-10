Απεργία ταξί: Έσπασαν τουριστικά βαν και τραμπούκισαν οδηγούς στην Πειραιώς - Εικόνες, βίντεο

Σοβαρές καταγγελίες για φθορές και ζημιές σε οχήματα καθώς και τραμπουκισμούς και απειλές σε οδηγούς κάνουν ιδιοκτήτες εταιριών με τουριστικά βαν. Ειδικότερα, όπως αναφέρουν στο flash.gr, το απόγευμα της Τετάρτης (10/9), μετά τη συγκέντρωση των αυτοκινητιστών ταξί έξω από τα γραφεία της ΝΔ, στο πλαίσιο της δεύτερης ημέρας 48ωρης απεργίας της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Ταξί και Αγοραίων (ΠΟΕΙΑΤΑ), οχήματα που πραγματοποιούν ιδιωτικές ή επαγγελματικές μεταφορές επιβατών έγιναν στόχος επιθέσεων στην οδό Πειραιώς.

«Όποιο όχημα περνούσε από το σημείο δέχονταν επίθεση με κλοτσιές και χτυπήματα στο αμάξωμα. Σε δικό μου όχημα προσπάθησαν να ανοίξουν τις πόρτες και να λιντσάρουν τον οδηγό», περιγράφει στο flash ιδιοκτήτης εταιρείας τουριστικών βαν.

Όπως φαίνεται στις φωτογραφίες και το βίντεο που παρουσιάζει το flash, τα οχήματα έχουν υποστεί ζημιές (σπασμένους εξωτερικούς καθρέφτες, εκδορές στο αμάξωμα κ.ά.):

Φωτο: Flash.gr

Φωτο: Flash.gr

Φωτο: Flash.gr

Νέοι τραμπουκισμοί οδηγών ταξί σε οχήματα μεταφοράς. pic.twitter.com/HgXOCEmzPV — Flash.gr (@flashgrofficial) September 10, 2025

Σημειώνεται ότι πλήθος ταξί κατέκλυσε την Αθήνα από το πρωί της Τετάρτης 10 Σεπτεμβρίου. Η κινητοποίηση ξεκίνησε γύρω στις 10:30 από τη λεωφόρο Αθηνών με Σπύρου Πάτση, σχηματίζοντας μεγάλη πομπή με πολλά ταξί.

Η πορεία πέρασε από το Μεταξουργείο, την οδό Μάρνη, την Πατησίων, την Αλεξάνδρας και τη Μιχαλακοπούλου, πριν καταλήξει στο υπουργείο Μεταφορών και στα γραφεία της ΝΔ στην Πειραιώς.

Ολόκληρη η ανακοίνωση του ΣΑΤΑ

«Ο κλάδος των ταξί βρίσκεται απέναντι σε μια ακόμα βίαιη επίθεση από την κυβέρνηση και τα οικονομικά συμφέροντα που εξυπηρετεί. Με την απαράδεκτη και εξόφθαλμα φωτογραφική Κοινή Υπουργική Απόφαση (ΚΥΑ) υπ’ αριθ. 134328/20-8-2025, επιχειρείται η οριστική μετατόπιση του μεταφορικού έργου στα καρτέλ των πολυεθνικών και των μεγάλων επιχειρηματικών ομίλων, με σκοπό την εξόντωση του αυτοαπασχολούμενου επαγγελματία οδηγού ταξί.

Η κυβέρνηση, συνεπής στις νεοφιλελεύθερες πολιτικές της, νομοθετεί υπέρ των ισχυρών και εναντίον των ανθρώπων του μεροκάματου, απορρίπτοντας τον κοινωνικό διάλογο και το Σύνταγμα.

Δεν θα ανεχτούμε την ταπείνωση και τον αφανισμό μας.

Το Σ.Α.Τ.Α απαντά δυναμικά και συλλογικά.

Έπειτα από τη συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου της 2ης Σεπτεμβρίου 2025 αποφασίστηκε ομόφωνα (πλην του Κώστα Δήμου) η κήρυξη 48ΩΡΗΣ ΑΠΕΡΓΙΑΣ για τις 9 και 10 Σεπτεμβρίου 2025. Καλούμε όλους τους συναδέλφους σε μαζική, δυναμική συμμετοχή, στις κινητοποιήσεις.

ΔΙΕΚΔΙΚΟΥΜΕ:

Άμεση απόσυρση της ΚΥΑ 134328/20-8-2025

Τερματισμό της ασυδοσίας των πολυεθνικών και των ψηφιακών πλατφορμών

Στήριξη του επαγγελματία οδηγού ταξί – Όχι στη διάλυση του κλάδου

Δικαιοσύνη, Ισότητα, Σεβασμό στους ανθρώπους που εργάζονται στους δρόμους

Άμεση επίλυση των χρόνιων προβλημάτων του Ταξί που δημιούργησε η κυβέρνηση με την πολιτική της

Λεωφορειολωρίδες – Υποχρεωτική ηλεκτροκίνηση από 1/1/2026 – Αθέμιτος Ανταγωνισμός – Φορολογικό, σφίγγουν τον κλοιό καθημερινά

Ο αγώνας αυτός δεν είναι μόνο για τους ταξιτζήδες. Είναι αγώνας για τη Δημοκρατία, για την αξιοπρέπεια, για το δικαίωμα στην εργασία. Είναι αγώνας και για το επιβατικό κοινό.

Είμαστε όλοι ΕΔΩ! Καμία ανοχή στην κοροϊδία! Καμία υποχώρηση στην ισοπέδωση!

«Ένας κλάδος, μία φωνή – Όλοι μαζί στον αγώνα για το ταξί!»

Το Σ.Α.Τ.Α. απευθύνει κάλεσμα ενότητας και μάχης προς όλα τα σωματεία ταξί της χώρας.

Η επίθεση που δεχόμαστε ως κλάδος δεν έχει σύνορα – δεν κάνει διακρίσεις.

Είτε Αθήνα, είτε Θεσσαλονίκη, είτε Πάτρα, είτε νησιά: ο στόχος είναι κοινός – η υπεράσπιση του επαγγέλματος.

Ήρθε η ώρα να πολεμήσουμε ενωμένοι.

Να γίνουμε μία γροθιά, μία φωνή, μία δύναμη».