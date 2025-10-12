Η ΕΜΑΚ απεγκλώβισε επιβάτες του οδοντωτού - Ακινητοποιήθηκε κοντά στο Διακοπτό

Ακινητοποιήθηκε το πρωί της Κυριακής ο Οδοντωτός λόγω βλάβης. Ο συρμός εκτελούσε το δρομολόγιο Διακοπτό – Καλάβρυτα, με τους επιβάτες να βρίσκονται εγκλωβισμένοι εντός του τρένου.



Ο συρμός ακινητοποιήθηκε στα πρώτα χιλιόμετρα της διαδρομής, συγκεκριμένα πέντε χιλιόμετρα μακριά από το Διακοπτό, στην περιοχή Νιάματα.

KALAVRYTANEWS



Στο σημείο έσπευσε άλλος συρμός προκειμένου να παραλάβει τους επιβάτες, που απεγκλωβίστηκαν από την ΕΜΑΚ, για να τους μεταφέρει με λεωφορείο στον τελικό τους προορισμό, όπως μεταδίδει η ιστοσελίδα kalavrytanews.

Η ανακοίνωση της Hellenic Train



Για το νέο περιστατικό εξέδωσε ανακοίνωση η Hellenic Train, η οποία αναφέρει τα εξής:



«Η Hellenic Train ενημερώνει το επιβατικό κοινό ότι σήμερα, στις 10:28, η αμαξοστοιχία 1330, που εκτελούσε το δρομολόγιο Διακοπτό – Καλάβρυτα, ακινητοποιήθηκε στην περιοχή Νιάματα, λόγω τεχνικού προβλήματος.



Άμεσα κινητοποιήθηκε εφεδρικός συρμός, συνοδευόμενος από τεχνικό προσωπικό της Hellenic Train, ο οποίος έφτασε στο σημείο στις 11:26, με σκοπό τη ρυμούλκηση της ακινητοποιημένης αμαξοστοιχίας. Ωστόσο, εξαιτίας της σοβαρότητας της βλάβης, η ρυμούλκηση δεν κατέστη δυνατή.



Οι αρμόδιες αρχές και η Πολιτική Προστασία ενημερώθηκαν άμεσα, ενώ στο σημείο μετέβη η Πυροσβεστική Υπηρεσία με εφεδρικό συρμό από το Διακοπτό, προκειμένου να διασφαλιστεί η ασφαλής αποβίβαση και μετεπιβίβαση των 101 επιβατών.

Με τη συνδρομή και επίβλεψη της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας, στις 13:50 ολοκληρώθηκε η μετεπιβίβαση των επιβατών στον εφεδρικό συρμό, ο οποίος επέστρεψε με ασφάλεια στο Διακοπτό. Εκεί, λεωφορείο της Hellenic Train ανέμενε για την εξυπηρέτηση όσων επιβατών επιθυμούσαν να μεταβούν στα Καλάβρυτα, τον αρχικό προορισμό του δρομολογίου, προσφέροντας νερά και αναψυκτικά.



Καθ’ όλη τη διάρκεια της αναμονής, το προσωπικό της Hellenic Train βρισκόταν δίπλα στους ταξιδιώτες, μεριμνώντας για την ασφάλειά τους, καθώς και παρέχοντας συνεχή ενημέρωση για την εξέλιξη του περιστατικού.



Εξαιτίας του συμβάντος, δεν θα πραγματοποιηθούν τα επόμενα δρομολόγια των αμαξοστοιχιών 1332, 1336, 1333 και 1337.



Η Hellenic Train διερευνά τα αίτια του περιστατικού και ευχαριστεί θερμά τις αρχές για την άμεση συνδρομή τους, καθώς και το επιβατικό κοινό για την κατανόηση και τη συνεργασία».