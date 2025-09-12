Ελλάδα Τρένο Σιδηρόδρομος Προαστιακός Σιδηρόδρομος Φωτιά Hellenic Train

Hellenic Train: «Φρένο» σε 4 τρένα λόγω της φωτιάς στα Οινόφυτα - «Σημαντικές καθυστερήσεις»

Η αμαξοστοιχία 3552 έχει ακινητοποιηθεί στον Αγ. Θωμά, η 1553 στην Οινόη, η 1554 στις Αφίδνες και η IC55 στην Θήβα.

Φωτο αρχείου: Eurokinissi
Χρήστος Τέλιος

Φρένο» τράβηξε αμαξοστοιχία που εκτελεί το δρομολόγιο Αθήνα- Χαλκίδα λόγω της φωτιάς που ξέσπασε στα Οινόφυτα Βοιωτίας το απόγευμα της Παρασκευής (12/9).

Πιο συγκεκριμένα, η Hellenic Train ενημερώνει το επιβατικό κοινό ότι, λόγω πυρκαγιάς που εκδηλώθηκε στα Οινόφυτα και κοντά στη σιδηροδρομική γραμμή, ανεστάλη στις 17:25 η σιδηροδρομική κυκλοφορία στο τμήμα Πολυδένδρι- Χαλκίδα, κατόπιν εντολής της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας για αναστολή της ηλεκτροδότησης στο εν λόγω τμήμα.

Η αμαξοστοιχία 3552 (Αθήνα- Χαλκίδα) έχει ακινητοποιηθεί στον Αγ. Θωμά, η 1553 (Χαλκίδα- Αθήνα) στην Οινόη, η 1554 (Αθήνα- Χαλκίδα) στις Αφίδνες και η IC55 (Θεσσαλονίκη- Αθήνα) στην Θήβα.

Αναμένονται σημαντικές καθυστερήσεις.

Η Hellenic Train και το προσωπικό της βρίσκονται σε συνεχή συνεργασία με τις αρμόδιες αρχές και καταβάλλουν κάθε δυνατή προσπάθεια για την εξυπηρέτηση των επιβατών, τονίζεται στην ανακοίνωση της εταιρείας.

