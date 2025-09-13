Φωτιά τώρα στην Αρχαία Ολυμπία – Μεγάλη κινητοποίηση από την Πυροσβεστική

Φωτιά ξέσπασε νωρίς το απόγευμα του Σαββάτου (13/9) στην περιοχή Σπαρτουλιά στην Αρχαία Ολυμπία.

Σύμφωνα με την Πυροσβεστική Υπηρεσία, στο σημείο επιχειρούν 48 πυροσβέστες με 16 οχήματα και 2 ομάδες πεζοπόρων, ενώ από αέρος πραγματοποιεί ρίψεις νερού ένα ελικόπτερο.

Αξίζει να σημειωθεί ότι η περιοχή είναι δασική και δύσβατη στις πλαγιές του Ερυμάνθου, κοντά στην κορυφογραμμή πάνω από τη Σπαρτουλιά προς Αγ. Κυριακή.

Για την ώρα δεν απειλείται κατοικημένη περιοχή, όπως σημειώνουν πληροφορίες από την Πυροσβεστική.