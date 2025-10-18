Ακινητοποιήθηκε αμαξοστοιχία Θεσσαλονίκη – Αθήνα έξω από το Λιτόχωρο – Τι αναφέρει η Hellenic Train

Αναστάτωση προκλήθηκε το πρωί του Σαββάτου στους 144 επιβάτες της αμαξοστοιχίας IC 51, που εκτελούσε το δρομολόγιο Θεσσαλονίκη – Αθήνα, όταν το τρένο ακινητοποιήθηκε προσωρινά έξω από τον σταθμό του Λιτοχώρου, λόγω τεχνικής βλάβης σε μία από τις μηχανές έλξης.



Σύμφωνα με την ανακοίνωση της Hellenic Train παρά τις προσπάθειες του προσωπικού, η αποκατάσταση της βλάβης επί τόπου δεν κατέστη εφικτή. Έτσι, η μηχανή που παρουσίασε πρόβλημα αποσυνδέθηκε και το τρένο συνέχισε κανονικά την πορεία του μέχρι τη Λάρισα με τη δεύτερη μηχανή, όπου και αναμένεται αντικατάσταση για να συνεχιστεί το ταξίδι προς την Αθήνα.



Η εταιρεία τονίζει ότι διερευνά τα αίτια του περιστατικού και ζητά την κατανόηση του επιβατικού κοινού, διαβεβαιώνοντας ότι καταβάλλεται κάθε προσπάθεια για την ταχύτερη αποκατάσταση της κυκλοφορίας.

Αποζημιώσεις για καθυστερήσεις

Η Hellenic Train υπενθυμίζει ότι, βάσει του Ευρωπαϊκού Κανονισμού 2021/782, οι επιβάτες δικαιούνται αποζημίωση 50% της αξίας του εισιτηρίου σε περίπτωση καθυστέρησης άνω των 120 λεπτών.

Η αποζημίωση καταβάλλεται: