Η απάντηση της Hellenic Train στον ΟΣΕ για το περιστατικό με το τρένο στην Σίνδο

Στην παραδοχή ότι αμαξοστοιχία μπήκε σε λανθασμένη γραμμή στη Σίνδο προχώρησε η Hellenic Train μετά από σχετική καταγγελία που είδε το φως της δημοσιότητας. Σύμφωνα με τα όσα έγιναν γνωστά προαστιακός που εκτελούσε το δρομολόγιο Θεσσαλονίκη – Λάρισα (17:30) το απόγευμα της Τετάρτης, κινήθηκε σε λάθος γραμμή εξόδου. Aξίζει να σημειωθεί ότι νωρίτερα ο ΟΣΕ πήρε θέση για το θέμα διαψεύδοντας κατηγορηματικά τη συγκεκριμένη πληροφορία.

Στην ανακοίνωσή της, η Ηellenic Train επισημαίνει ότι το περιστατικό εντοπίστηκε έγκαιρα από τον μηχανοδηγό, ο οποίος μαζί με το προσωπικό «ενήργησαν σύμφωνα με όλες τις προβλεπόμενες διαδικασίες και οδηγίες», εφαρμόζοντας πιστά τις εντολές του αρμόδιου σταθμάρχη και τις διατάξεις του Γενικού Κανονισμού Κυκλοφορίας.

Η Hellenic Train σημειώνει ακόμη ότι ο σταθμάρχης δεν είχε ενημερώσει πως η χάραξη της γραμμής εισόδου δεν ήταν η ορθή. Παράλληλα, υπογραμμίζει πως «αρμόδιος Ρυθμιστής Κυκλοφορίας είναι ο ΟΣΕ – Σιδηρόδρομοι Ελλάδας».

H ανακοίνωση της Hellenic Train

Συγκεκριμένα, η Hellenic Train στην ανακοίνωσή της αναφέρει : «κατά την είσοδο της αμαξοστοιχίας 2591 στον Σιδηροδρομικό Σταθμό Σίνδου, ο μηχανοδηγός αντιλήφθηκε έγκαιρα και χωρίς να έχει προηγηθεί σχετική ειδοποίηση από τον σταθμάρχη ότι η χάραξη της γραμμής εισόδου δεν ήταν η σωστή.

Ο μηχανοδηγός ακινητοποίησε αμέσως τον συρμό και ενημέρωσε τον σταθμάρχη. Ο σταθμάρχης τον πληροφόρησε ότι υπήρχε τεχνικό πρόβλημα στα κλειδιά αλλαγής γραμμής και του έδωσε οδηγία να συνεχίσει στην τροχιά στην οποία βρισκόταν, ώστε στη συνέχεια να κάνει οπισθοπορεία και να εισέλθει ξανά στον σταθμό για να αποβιβαστούν οι επιβάτες.

Οι ενέργειες αυτές πραγματοποιήθηκαν από το προσωπικό κίνησης της Hellenic Train με απόλυτη ασφάλεια και πλήρη συμμόρφωση προς τον Γενικό Κανονισμό Κυκλοφορίας.

Επιπλέον, σύμφωνα με τα οριζόμενα στον Γενικό Κανονισμό Κυκλοφορίας, ο μηχανοδηγός προέβη σε όλες τις προβλεπόμενες επικοινωνίες επιβεβαίωσης των οδηγιών που του δόθηκαν».

Επίσης, η Hellenic Train στην ανακοίνωσή της δηλώνει πως οι επιβάτες είχαν ενημερωθεί για την επικείμενη αποβίβαση, χωρίς ωστόσο να είναι ενήμερο το προσωπικό της αμαξοστοιχίας από τον σταθμάρχη για τη διέλευση σε εσφαλμένη κατεύθυνση. Στη συνέχεια, αφού δόθηκε δυστυχώς με καθυστέρηση από τον σταθμάρχη η οδηγία στον μηχανοδηγό για πραγματοποίηση οπισθοπορείας, το προσωπικό της Hellenic Train προχώρησε στην ενημέρωση των επιβατών.

Υπενθυμίζουμε πως αρμόδιος Ρυθμιστής Κυκλοφορίας είναι ο ΟΣΕ - Σιδηρόδρομοι Ελλάδας. Η Hellenic Train επαναλαμβάνει τη δέσμευσή της για την ασφαλή, αξιόπιστη και συνεπή εκτέλεση όλων των σιδηροδρομικών δρομολογίων, με απόλυτη προτεραιότητα την ασφάλεια των επιβατών και του προσωπικού».