«Πηγαίνω στο γραφείο σαν σαρδέλα» - Οργή των επιβατών από το ασφυκτικά γεμάτο μετρό

Με καθυστερήσεις αλλά και πάρα πολύ συνωστισμό κινούνται οι πολίτες της Αθήνας στο μετρό με την κατάσταση να γίνεται ολοένα και πιο αποπνικτική σε καθημερινή βάση, ειδικά τις πρωινές ώρες.

Τα δρομολόγια κρίνονται ανεπαρκή από το επιβατικό κοινό καθώς η κίνηση είναι αυξημένη με αποτέλεσμα να δημιουργούνται ουρές τόσο στις αποβάθρες όσο και στις σκάλες που οδηγούν σε αυτές.

Σε αναρτήσεις στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, η οργή των πολιτών της πρωτεύουσας ξεχειλίζει καθώς είναι αδύνατη η μετάβαση στους προορισμούς τους σε φυσιολογικές ώρες και κυρίως συνθήκες.

Ο ραδιοφωνικός παραγωγός, Σπύρος Παγιατάκης, που βρέθηκε στον σταθμό του μετρό «Σύνταγμα» το πρωί της Δευτέρας 20/10, κατέγραψε με το κινητό του τηλέφωνο τις ασφυκτικές συνθήκες που επικρατούσαν με τον ίδιο να σχολιάζει ότι τα δρομολόγια μοιάζουν πολύ με «σαρδελοποίηση».

Οι φωτογραφίες που ανάρτησε στον προσωπικό του λογαριασμό στο Facebook μαρτυρούν την κατάσταση ενώ κάνει δημόσια έκκληση στο υπουργείο Μεταφορών να επιληφθεί του θέματος και να ληφθούν οι απαραίτητες πρωτοβουλίες ώστε να υπάρξει αύξηση των δρομολογίων.

«Σταθμός Σύνταγμα, κατεύθυνση Αεροδρόμιο, πρωί Δευτέρας 20/10 – 08:30. Καθημερινό το θέμα αλλά σήμερα ήταν το καλύτερο από όλα! Πηγαίνω στη δουλειά σαν σαρδέλα, αν καταφέρω να μπω σε βαγόνι, και κάτι ταλαίπωροι τουρίστες προσπαθούν να πάνε στο αεροδρόμιο (και αυτή είναι η τελευταία εικόνα τους από την Αθήνα). Υπερβολικά αραιά δρομολόγια για τόσο πολύ κόσμο», έγραψε αναλυτικά.