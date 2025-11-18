Αστικές συγκοινωνίες σε restart: Το mega–plan που αλλάζει την Αθήνα

Μια μεγάλη επιχείρηση ανανέωσης των αστικών συγκοινωνιών μπαίνει σε τροχιά μέσα στο 2026, όπως «κλείδωσε» στη διευρυμένη σύσκεψη του Μεγάρου Μαξίμου τη Δευτέρα.

Πρόκειται για ένα σχέδιο που υπόσχεται να αλλάξει την καθημερινότητα εκατοντάδων χιλιάδων μετακινούμενων: νέος στόλος φιλικός στο περιβάλλον, «έξυπνες» ψηφιακές υπηρεσίες, καθαρότεροι σταθμοί και αναβαθμισμένες υποδομές σε λεωφορεία, μετρό και ηλεκτρικό. Στη σύσκεψη υπό τον πρωθυπουργό συμμετείχαν, ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης Κωστής Χατζηδάκης ο αναπληρωτής υπουργός Μεταφορών Κωνσταντίνος Κυρανάκης, ο αν. υπουργός Οικονομικών Νίκος Παπαθανάσης , ο υφυπουργός Οικονομικών Θάνος Πετραλιάς καθώς επίσης εκπρόσωποι του Υπερταμείου, του ΟΑΣΑ, της ΟΣΥ και της ΣΤΑΣΥ.

Ανάκαμψη με νούμερα που μιλούν

Ο αναπληρωτής υπουργός Μεταφορών, Κωνσταντίνος Κυρανάκης , έδωσε το στίγμα: τα στοιχεία των ερευνών του ΟΑΣΑ δείχνουν σταθερή ανάκαμψη. Τα εκτελεσμένα δρομολόγια υπερέβησαν τα 4,73 εκατ., ενώ οι επικυρώσεις εισιτηρίων και καρτών εκτοξεύθηκαν στα 91,6 εκατ. το 2025, από 74 εκατ. το 2024 , ένα άλμα που επιβεβαιώνει ότι το επιβατικό κοινό επιστρέφει δυναμικά.

Σε αυτό το πλαίσιο, η κυβέρνηση επενδύει στο μοντέλο των «πρότυπων γραμμών» στα λεωφορεία. Στόχος; Γραμμές κορμού υψηλής συχνότητας, με σταθερά χρονοδιαγράμματα και μέση χρονοαπόσταση 8 λεπτών στις ώρες αιχμής μέχρι το 2027, από 15,5 λεπτά σήμερα.

Η μεγάλη ανανέωση στόλου

Παρά την προφανή βελτίωση, το υπουργείο έχει μπροστά του το μεγάλο στοίχημα: την πλήρη ανανέωση του στόλου. Στα τέλη του 2025 στους δρόμους θα κυκλοφορούν ήδη 1.076 νέα λεωφορεία, με τον πήχη να ανεβαίνει στα 1.600 έως το 2027.

Όλα τα οχήματα που θα κινούνται στην Αθήνα το καλοκαίρι του 2026 θα διαθέτουν κλιματισμό, ένα πάγιο αίτημα των επιβατών. Ταυτόχρονα, αποσύρονται τα παλαιά, μη προσβάσιμα για ΑμεΑ λεωφορεία, ενώ για πρώτη φορά υιοθετείται ενιαίο branding σε όλο τον στόλο, με ανοικτό διεθνή διαγωνισμό για τον νέο σχεδιασμό.

Μετρό: 24ωρη λειτουργία, νέες ράγες, νέοι συρμοί

Το 24ωρο μετρό τα Σάββατα έχει ήδη κατακτήσει τους νεότερους, κι όχι μόνο. Ο κ. Κυρανάκης αποκάλυψε πως το μέτρο θα επεκταθεί τα Χριστούγεννα, ενώ αντίστοιχη κίνηση σχεδιάζεται και για τη Θεσσαλονίκη.

Παράλληλα, το μετρό της Αθήνας περνά σε νέο κύκλο ζωής:

Αντικατάσταση σιδηροτροχιών σε 32 χλμ. δικτύου έως το τέλος του 2026 (έργο 7,3 εκατ. ευρώ, νυχτερινή εργασία).

Προσθήκη 15 νέων συρμών στις Γραμμές 2 και 3 μέχρι το 2029, ώστε να μειωθούν περαιτέρω οι χρονοαποστάσεις.

Στον ηλεκτρικό (Γραμμή 1), ξεκινούν εργασίες για κλιματισμό στους συρμούς, εκτεταμένες δράσεις καθαριότητας και αντιγκράφιτι, ενώ όλοι οι σταθμοί και των τριών γραμμών θα διαθέτουν έως το 2026 απινιδωτές.

Ψηφιακά άλματα: Ath.Ena Card, Tap n’ Ride, Wallets

Η ψηφιοποίηση μπαίνει στο επίκεντρο:

Η Ath.Ena Card ενσωματώνεται σε Apple και Google Wallet, απλοποιώντας την πρόσβαση.

Το Tap n’ Ride, που δοκιμάστηκε με επιτυχία στις γραμμές του αεροδρομίου, επεκτείνεται σε όλο το δίκτυο λεωφορείων, τρόλεϊ και τροχιοδρόμων.

Προσλήψεις οδηγών και αυστηρή αστυνόμευση

Συνολικά 700 νέοι οδηγοί μπαίνουν στην «πρώτη γραμμή», ενώ μέσω συνεργασίας με ιδιώτες θα καλυφθούν άλλοι 440, με ετήσιο κονδύλι 45 εκατ. ευρώ. Ο στόχος είναι οι οδηγοί της ΟΣΥ να φτάσουν τους 4.200 από 2.550 σήμερα.

Ιδρύεται επίσης Σχολή Οδηγών, που θα αναλαμβάνει το κόστος εκπαίδευσης (περίπου 1.500 ευρώ), με προϋπόθεση πενταετούς παραμονής. Καθοριστική κρίνεται και η αυστηρή αστυνόμευση στις λεωφορειολωρίδες, αφού η επιτυχία των νέων συχνοτήτων προϋποθέτει μείωση χρόνων μετακίνησης κατά 10%.



Ένα φιλόδοξο σχέδιο που, αν υλοποιηθεί όπως παρουσιάστηκε, αλλάζει τη σχέση των Αθηναίων με τις δημόσιες συγκοινωνίες και ίσως επαναφέρει την πόλη σε ρυθμούς ευρωπαϊκών μητροπόλεων.