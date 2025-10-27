ΣΤΑΣΥ για Μοναστηράκι: «Δεν υπάρχει άμεσος κίνδυνος στατικότητας, προχωρούν μελέτες για τις φθορές»

Σε διευκρινίσεις προχωρεί η ΣΤΑΣΥ, μετά τις αντιδράσεις που προκάλεσε δημοσίευμα της εφημερίδας «Τα Νέα», σύμφωνα με τον οποίο ο μεταλλικός σκελετός στην οροφή του σταθμού «Μοναστηράκι» παρουσιάζει σοβαρές φθορές που προκαλούν πρόβλημα στατικότητας και μεγάλους κινδύνους για εργαζόμενους και επιβάτες.

Στην απάντησή της η διοίκηση της ΣΤΑΣΥ σημειώνει ότι τα προβλήματα στην τοιχοποιία και το μεταλλικό στέγαστρο του σταθμού είναι διαχρονικά και έχουν δρομολογηθεί τεχνικές μελέτες για την αντιμετώπισή τους. Ωστόσο, τονίζεται ότι προς το παρόν δεν συντρέχει άμεσος κίνδυνος για τους χρήστες του σταθμού «Μοναστηράκι».

Αναλυτικότερα, η ΣΤΑΣΥ σημειώνει στην ανακοίνωσή της:

«Ο σταθμός της Γραμμής 1 του Μετρό ‘Μοναστηράκι’ εμφανίζει διαχρονικά συνεχείς φθορές στην τοιχοποιία και το μεταλλικό στέγαστρο, λόγω παλαιότητας (τέλη του 19ου αιώνα) και υγρασίας, που δημιουργεί η εισροή υδάτων από το επίπεδο της πλατείας. Ο μεταλλικός φορέας του στεγάστρου ενισχύθηκε το 2000, κατά την κατασκευή του σταθμού της Γραμμής 3 του Μετρό

Οι επιτόπιες αυτοψίες των τεχνικών συνεργείων της ΣΤΑ.ΣΥ και οι αναφορές επιβατών και μέσω της πλατφόρμας report.oasa.gr κατέδειξαν την ανάγκη συνολικών παρεμβάσεων στον σταθμό Μοναστηράκι (Γραμμή 1 Μετρό), δίχως να συντρέχει άμεσος κίνδυνος για τους χρήστες του.

Η ΣΤΑ.ΣΥ ανέθεσε σε πρώτη φάση την εκπόνηση μελετών, που θα αποτιμήσουν και θα αποτυπώσουν λεπτομερώς την υφιστάμενη δομική κατάσταση του σταθμού (κλειστοί χώροι, μεταλλικό στέγαστρο) και θα καθορίσουν τις τεχνικές λύσεις και παρεμβάσεις, στις οποίες θα προχωρήσει η εταιρεία.

Παράλληλα, για τη συνολική ανακαίνιση του σταθμού, υλοποιείται αυτήν την περίοδο ένα πλέγμα τεχνικών παρεμβάσεων, που περιλαμβάνει την τοποθέτηση πρόσθετων ενισχυτικών υδρορροών, εργασίες επιχρισμάτων και χρωματισμού, την επισκευή των ξύλινων εξωτερικών θυρών, την εφαρμογή τεχνικής λύσης για τον περιορισμό του κενού μεταξύ συρμού και αποβάθρας, καθώς και την αντικατάσταση παλαιών φωτιστικών και λαμπτήρων φθορίου με φωτιστικά και λαμπτήρες τεχνολογίας Led».