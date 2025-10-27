Κυρανάκης για τον σταθμό στο Μοναστηράκι: «Να μην τρομοκρατούμε τον κόσμο»

Απαντήσεις για το πρόβλημα στατικότητας που φέρεται να υπάρχει, σύμφωνα με δημοσιεύματα, στον σταθμό του Ηλεκτρικού στο Μοναστηράκι έδωσε ο αναπληρωτής υπουργός Μεταφορών Κωνσταντίνος Κυρανάκης. Σε ραδιοφωνική συνέντευξη, τη Δευτέρα 27 Οκτωβρίου, έκανε λόγο για «μία συστηματική προσπάθεια το τελευταίο διάστημα πλήρους απαξίωσης των συγκοινωνιών» και τόνισε πως το συγκεκριμένο ρεπορτάζ «τρομοκρατεί τους πολίτες» και για το οποίο «δεν ρωτήθηκε το αρμόδιο υπουργείο».



«Πριν από λίγες εβδομάδες βγάλαμε στον αέρα ένα εργαλείο, έναν δίαυλο επικοινωνίας με τους πολίτες, το report.oasa.gr. Μέσα από αυτό το εργαλείο, λοιπόν, πολίτες κάποιοι μας έκαναν αναφορές για την κακή εικόνα που έχει ο σταθμός στο Μοναστηράκι. Υπενθυμίζω ότι ο σταθμός στο Μοναστηράκι είναι εκεί από τον 19ο αιώνα. Είναι ένας πάρα πολύ παλιός σταθμός ο οποίος προφανώς χρειάζεται συνεχή συντήρηση και αρκετές εργασίες για να μπορεί να διατηρείται. (…) Ταυτόχρονα από αναφορές πολιτών αλλά και από αυτοψίες των στελεχών της ΣΤΑΣΥ έχει προκύψει η ανάγκη να κάνουμε μία μελέτη στατικότητας», τόνισε ο αναπληρωτής υπουργός Μεταφορών στον ραδιοφωνικό σταθμό Real 97,8.

Και συνέχισε: «Άρα βγάλαμε στη Διαύγεια την πρόσκληση για τη μελέτη στατικότητας, η οποία θα δείξει ποια είναι τα προβλήματα και πώς εισηγούνται να επιλυθούν. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Μπορούμε να μην τρομοκρατούμε τον κόσμο».

Επιπρόσθετα, αναφέρθηκε και στις προσπάθειες εκσυγχρονισμού στον ελληνικό σιδηρόδρομο σημειώνοντας ότι «προχωρούν συστηματικά τα έργα αποκατάστασης της διπλής γραμμής στο Αθήνα – Θεσσαλονίκη μαζί με όλα τα συστήματα ασφαλείας, την σηματοδότηση, τηλεδιοίκηση και ETCS το Σύστημα Αυτόματης Πέδησης».

«Άρα λοιπόν όπως έχουμε δεσμευτεί το καλοκαίρι του 2026 ολόκληρη η γραμμή θα λειτουργεί με τα ευρωπαϊκά συστήματα ασφαλείας. Ταυτόχρονα παρουσιάσαμε την προηγούμενη εβδομάδα τα έργα αναβάθμισης και ανακαίνισης των δύο βασικών σταθμών Αθήνας και Θεσσαλονίκης και έχουν δεσμευτεί οι Ιταλοί της Hellenic Train ότι θα φέρουν καινούργια τρένα. Άρα, λοιπόν, θα έχουμε καινούργια γραμμή, καινούργιους σταθμούς και καινούργια τρένα», συμπλήρωσε.

Σε ερώτηση για το χρονοδιάγραμμα υλοποίησης των έργων ο αναπληρωτής υπουργός Μεταφορών απάντησε: «Για αυτά που μπορούμε να δεσμευτούμε εμείς, σας είπα τα έργα θα τελειώσουν το καλοκαίρι του ’26».

Πότε θα ξεκινήσει το «ξήλωμα» των τρόλεϊ

Για την αντικατάσταση των παλαιών λεωφορείων και τρόλεϊ ο αναπληρωτής υπουργός Μεταφορών εξήγησε ότι «μέχρι το τέλος αυτού του έτους, δηλαδή εντός των επόμενων δύο μηνών, θα έχει ξεκινήσει το "ξήλωμα" των καλωδίων στο κέντρο της Αθήνας και στο κέντρο του Πειραιά. Ο αθηναϊκός και ο πειραϊκός ουρανός, δηλαδή, θα αρχίσουν να απελευθερώνονται από τα καλώδια των τρόλεϊ. Θα μείνουν κάποιες ευθείες, όπως έχω εξηγήσει αρκετές φορές και ο παλιός στόλος – έχουμε συνολικά 198 τρόλεϊ αυτή την στιγμή στο δίκτυο-, ο παλιός στόλος των 100 θα αποσυρθεί και θα αντικατασταθεί από ηλεκτρικά λεωφορεία».

«Υπενθυμίζω ότι με το ίδιο κόστος για κάθε δύο νέα τρόλεϊ μπορούμε να αγοράσουμε τρία νέα ηλεκτρικά λεωφορεία. Επίσης το κόστος λειτουργίας των τρόλεϊ σήμερα είναι υπερδιπλάσιο, έχω απαντήσει και σχετική ερώτηση στη Βουλή, από το κόστος λειτουργίας των ηλεκτρικών λεωφορείων, Άρα, λοιπόν, δεν κάνουμε μόνο μία αλλαγή για αισθητικούς λόγους. Την κάνουμε κυρίως για λόγους εξοικονόμησης», σημείωσε ο Κωνσταντίνος Κυρανάκης.

Τέλος σε ερώτηση για τα έργα στον Προαστιακό ο αναπληρωτής υπουργός Μεταφορών τόνισε ότι «η προτεραιότητά μου κατ’ αρχάς είναι να γίνει μία ανακαίνιση στους σταθμούς του Προαστιακού που λειτουργούν ήδη. Οι σταθμοί αυτοί είναι επίσης σε μία πολύ κακή κατάσταση. Χρειάζονται σημαντική ανακαίνιση. Υπάρχει μία εικόνα εγκατάλειψης η οποία δεν τιμά τον Προαστιακό. Άρα αυτό το έργο θα προχωρήσει στις αρχές του 2026 και ταυτόχρονα από τα νέα τρένα στα οποία αναφερθήκαμε και νωρίτερα την επένδυση των Ιταλών, κάποια από αυτά είναι και προαστιακής χρήσης. Άρα λοιπόν θα ενισχυθεί ο στόλος να μειωθούν οι χρονοαποστάσεις».