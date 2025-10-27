Κίνδυνος στο Μοναστηράκι: Πρόβλημα στατικότητας και διάβρωση απειλούν τον σταθμό του ΗΣΑΠ

Έντονος προβληματισμός υπάρχει στους υπευθύνους της Αττικό Μετρό για την στατική επάρκεια ενός από τους πιο σημαντικούς σταθμούς του δικτύου μετρό στην πρωτεύουσα.

Σύμφωνα με πρωτοσέλιδο δημοσίευμα της εφημερίδας «Τα Νέα», σημαντικές φθορές στον μεταλλικό σκελετό της οροφής στον σταθμό του ηλεκτρικού «Μοναστηράκι», έφεραν στην επιφάνεια οι πρόσφατες επιθεωρήσεις ειδικών. Από τον έλεγχο που έγινε διαπιστώθηκε σοβαρό πρόβλημα στατικότητας που προκαλεί μεγάλο κίνδυνο για εργαζόμενους και επιβάτες.

Οι ειδικοί εντόπισαν οξείδωση στις σιδηροδοκούς του σταθμού του ηλεκτρικού «Μοναστηράκι» αλλά και διόγκωση των διατομών τους στα τμήματα μεταξύ των εισόδων και των εξόδων που συνδέουν τη γραμμή 1 του ΗΣΑΠ και τη γραμμή 3 του μετρό.

Τα προβλήματα φαίνεται πως ξεκινούν από την υγρασία στους τοίχους καθώς δίπλα από τον σταθμό ρέει υπόγεια ο Ηριδανός ποταμός. Οι φθορές ωστόσο φαίνεται πως οφείλονται είτε στην αστοχία υγρομόνωσης της πλατείας Μοναστηρακίου είτε σε λανθασμένο σχεδιασμό της οροφής που κατασκευάστηκε για τη γραμμή 3 του μετρό.

Σίδερα πάνω από 100 χρόνων

Πάνω στην παλαιά μεταλλική οροφή των αποβάθρων της γραμμής 1 (που εντοπίζονται τα προβλήματα) ακουμπά το κεντρικό κτίριο του σταθμού, δημιουργώντας μεγαλύτερο φόβο για την ασφάλεια επιβατών και εργαζομένων, αναφέρει ρεπορτάζ των «Νέων».

Η αρχική κατασκευή του σταθμού χρονολογείται από τον 19ο αιώνα ενώ από το 1952 υπήρχαν σχέδια για την ενίσχυση των μεταλλικών μέτρων, κάτι που δεν έγινε ποτέ.

Οι ειδικοί αναφέρουν πως δεν μπορεί να υπολογιστεί πλήρως το μέγεθος του κινδύνου. Μέσα στους επόμενους 2 μήνες θα έχει ολοκληρωθεί η μελέτη που ξεκίνησε μετά τα «καμπανάκια» των ειδικών ώστε να αποτυπωθεί πλήρως η κατασκευή.