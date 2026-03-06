Δείτε σε βίντεο πώς βάφτηκε φούξια το τρένο που έγινε viral

Δημοσιεύθηκε στα social media η διαδικασία που ακολουθήθηκε για να βαφτεί φούξια το βαγόνι τρένου του ΗΣΑΠ που έχει μαγνητίσει τα βλέμματα.



Το αποτέλεσμα επετεύχθη με την επικόλληση ειδικής ταπετσαρίας, κάτι που έγινε με μεγάλη προσοχή. Στο ίδιο πνεύμα είναι και το εσωτερικό των βαγονιών το οποίο έχει βαφτεί με ένα πιο απαλό ροζ χρώμα.



Σημειώνεται ότι τα πρώτα βίντεο προκάλεσαν έκπληξη, ενώ αρκετοί πίστευαν πως πρόκειται για ΑΙ περιεχόμενο. Στη πορεία όμως προέκυψαν χιλιάδες αναδημοσιεύσεις, με χρήστες να μοιράζονται πλάνα από το πέρασμά του σε σταθμούς ΗΣΑΠ όπως το Μοναστηράκι, τον Πειραιά, το Θησείο και την Κηφισιά.

Το έντονο ροζ χρώμα διασχίζει το αστικό τοπίο της πρωτεύουσας και δημιουργεί μια πολύ έντονη αντίθεση. Αρκετοί πάντως αναρωτήθηκαν αν πρόκειται για μόνιμη παρέμβαση ή για διαφημιστική καμπάνια καθώς πέραν του ροζ χρώματος, στον συρμό δεν αναγράφεται τίποτα που να παραπέμπει σε κάποια κατεύθυνση.