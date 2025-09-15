Κυρανάκης στο Action24: «Θα έχουμε 24ωρη λειτουργία και στον ΗΣΑΠ, το 2026 στη Θεσσαλονίκη»

Με επιτυχία ολοκληρώθηκε τα ξημερώματα της Κυριακής (14/9) η πρεμιέρα της 24ωρης λειτουργίας των μετρό, τραμ και λεωφορείων. Κατά την πρώτη ημέρα του συγκεκριμένου μέτρου, τα Μέσα Μαζικής Μεταφοράς γέμισαν από κόσμο.

Τόσο η απόφαση για την 24ωρη λειτουργία των τραμ, λεωφορείων και μετρό, όσο και ο νέος και αυστηροποιημένος ΚΟΚ, γεμάτος με τσουχτερά πρόστιμα για τους παραβάτες, έκαναν -κυρίως- τους νέους να βγουν για διασκέδαση χωρίς να πιάσουν τιμόνι. Σκοπός του υπουργείου Μεταφορών να μειωθούν τα τροχαία ατυχήματα που προκαλούνται από υπερβολική κατανάλωση αλκοόλ.

Για την 24ωρη λειτουργία των ΜΜΜ και την επέκταση της στη γραμμή 1 του Μετρό (ΗΣΑΠ) , την εφαρμογή του νέου ΚΟΚ αλλά και για το σχέδιο με τις κάμερες σε κεντρικούς οδικούς άξονες μίλησε νωρίτερα στο Action24 ο αναπληρωτής υπουργός Μεταφορών, Κωνσταντίνος Κυρανάκης.

«Θα έχουμε 24ωρη λειτουργία και στον ΗΣΑΠ, το 2026 στη Θεσσαλονίκη»

«Πίσω από αυτή την προσπάθεια υπάρχουν και άνθρωποι και διαδικασίες που δεν φαίνονται. Υπάρχουν τεχνίτες συντήρησης, επόπτες, άνθρωποι που ελέγχουν τις κάμερες ασφαλείας ότι γίνεται κανονικά η ροή, υπάρχει μια προετοιμασία σε επίπεδο συστημάτων για να μπορούν να λειτουργούν.

Η 24ωρη λειτουργία ενός μετρό, δεν γίνεται σε όλες τις πρωτεύουσες της Ευρώπης και η Αθήνα το εφάρμοσε και είμαστε πολύ περήφανοι για αυτό. Το ίδιο θα κάνουμε και για τη Θεσσαλονίκη από του χρόνου» ανέφερε χαρακτηριστικά ο αναπληρωτής υπουργός Μεταφορών. Παράλληλα αποκάλυψε πως η 24ωρη λειτουργία θα επεκταθεί και στην γραμμή 1 του Μετρό (ΗΣΑΠ), όταν θα αποκτηθούν νέα τρένα που τηρούν τα πρωτόκολλα.

Ερωτηθείς για το πώς αντιμετωπίστηκε το ζήτημα της συντήρησης, ο κ. Κυρανάκης είπε «θέμα συντήρησης υπάρχει στη γραμμή 1 που είναι παλιοί οι συρμοί του 1980 και για αυτό δεν ανοίξαμε εκεί. Αυτό θα γίνει όταν θα έχουμε νέα τρένα που κατασκευάζονται αυτή τη στιγμή στον Βόλο».

Τέλος ο κ. Κυρανάκης αναφέρθηκε και στον νέο ΚΟΚ που τέθηκε σε ισχύ την Κυριακή, χαρακτηρίζοντας μεγάλο στοίχημα την εφαρμογή του. Μάλιστα σημείωσε πως στην Αθήνα που τα τροχαία παίρνουν ολοένα και μεγαλύτερες διαστάσεις, οι κάμερες σε κομβικά σημεία του οδικού δικτύου έρχονται να βάλουν τέλος στην «αιματοχυσία».

«Το δίκτυο τώρα αρχίσει και εξελίσσεται. Ήδη έχουμε βελτίωση σε ορισμένα σημεία. Το μέτρο στοχεύει στην προστασία της ζωής. Στην Αθήνα βλέπουμε από τις κάμερες ότι έχει βελτιωθεί η κατάσταση με τα κράνη από τους αναβάτες μηχανής» σημείωσε.



Δείτε τα όσα δήλωσε στο Action24 ο Κωσταντίνος Κυρανάκης: