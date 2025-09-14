Social media vs Τροχαία: Γιατί ο Κυρανάκης «τα έβαλε» με την Google

Η πρεμιέρα του 24ωρου μετρό συνέπεσε με μια έντονη συζήτηση που άνοιξε ο υφυπουργός Μεταφορών Κωνσταντίνος Κυρανάκης, όταν βρέθηκε καλεσμένος σε τηλεοπτική εκπομπή : Πόσο «νόμιμη» ή «θεμιτή» είναι η δημοσιοποίηση στα social media και στην Google των μπλόκων της Τροχαίας για αλκοτέστ;

Ο κ. Κυρανάκης τόνισε ότι το νέο μέτρο για 24ωρη λειτουργία του μετρό και των λεωφορείων δεν είναι απλώς μια ευκολία για τη διασκέδαση. Είναι, όπως είπε, μια παρέμβαση που σώζει ζωές, αφού χιλιάδες νέοι που θα έπαιρναν το αυτοκίνητο μεθυσμένοι, θα έχουν πλέον μια ασφαλή εναλλακτική. «Κάποιες ζωές θα σωθούν χωρίς να το ξέρουν», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Φωτογραφία Eurokinisi Ο υφυπουργός κος Κυρανάκης στο μετρό

Τα μπλόκα και η «υπονόμευση» μέσω social media και Google

Ο υφυπουργός αποκάλυψε ότι εδώ και καιρό ομάδες στα social media και σε πλατφόρμες επικοινωνίας, με δεκάδες χιλιάδες μέλη, ενημερώνουν σε πραγματικό χρόνο για το πού γίνονται έλεγχοι της Τροχαίας και αλκοτέστ. Ακόμα χειρότερα, η ίδια πληροφορία εμφανίζεται στα Google Maps, γεγονός που – όπως είπε – «υπονομεύει την τεράστια προσπάθεια της Τροχαίας να σώσει ζωές».

Η νομική διάσταση: Είναι παράνομη η δημοσιοποίηση των ελέγχων;

Από τη μία, η δημοσίευση πληροφοριών σε ανοιχτές πλατφόρμες θεωρείται άσκηση ελευθερίας έκφρασης και πληροφόρησης. Από την άλλη, το άρθρο 292Β του Ποινικού Κώδικα τιμωρεί όσους παρεμποδίζουν συγκοινωνίες ή έργο δημόσιας υπηρεσίας. Έτσι η συστηματική ενημέρωση για ελέγχους μπορεί να θεωρηθεί ότι παρεμποδίζει το έργο της Αστυνομίας. Δεν είναι τυχαίο ότι και σε άλλες Ευρωπαϊκές χώρες (Γαλλία, Γερμανία) έχει κριθεί παράνομη η δημοσιοποίηση σημείων μπλόκων.

Φωτογραφία αρχείου Eurokinisi: Έρχονται περισσότεροι έλεγχοι της τροχαίας

Εδώ ακριβώς "πατάει" ο υφυπουργός και ζητά από την Google να «κατεβάσει» τη δυνατότητα εμφάνισης των σημείων ελέγχων στο χάρτη, αλλά και το κλείσιμο των ομάδων... προειδοποίησης στα social. Η κίνηση αυτή μπορεί να φαίνεται «αντιδημοφιλής», αλλά στηρίζεται σε νομικά επιχειρήματα και – κυρίως – σε αυτό της δημόσιας ασφάλειας.

Γιατί αντιδρά ο κόσμος;

Η απάντηση είναι σύνθετη. Από τη μία υπάρχει η καχυποψία προς κάθε αυστηρό μέτρο της πολιτείας, από την άλλη η νοοτροπία του «να τη γλιτώσουμε». Δεν είναι μόνο η κοινωνία που φταίει· και οι εκάστοτε κυβερνήσεις, με την έλλειψη εμπιστοσύνης που έχουν καλλιεργήσει, κάνουν τον πολίτη να βλέπει τα μπλόκα όχι ως μέτρο προστασίας, αλλά ως «παγίδα για πρόστιμα».

Στα πόσα ποτά με «πίανει» το αλκοτέστ

Στην ίδια εκπομπή, μίλησε σε ρεπορτάζ και ο Παντελής Σκόνδρας ανθυπαστυνόμος Τροχαίας Αττικής ξεκαθάρισε το «αιώνιο ερώτημα»: Με πόσα ποτά σε πιάνει το αλκοτέστ; «Με μία ή δύο μπίρες, ή ακόμα και με δύο ποτά, δεν γράφεται κανένας. Το μηχάνημα ξεκινάει να δείχνει από τα τέσσερα ποτά και πάνω», είπε χαρακτηριστικά.

Όπως είχαμε γράψει και σε παλαιότερο ρεπορτάζ, η ποσότητα που καταγράφεται στο αλκοολόμετρο εξαρτάται από τον οργανισμό, το βάρος και τον ρυθμό κατανάλωσης. Ωστόσο, η γενική αίσθηση ότι «με ένα ποτό δεν παθαίνεις τίποτα» οδηγεί πολλούς σε επικίνδυνες αποφάσεις. Το όριο των 0,61 mg/l αλκοόλ στο αίμα – που πλέον θεωρείται πλημμέλημα – αντιστοιχεί σε κατανάλωση που ξεπερνά τα «3/4 ενός μπουκαλιού».

Η κουλτούρα ανοχής στο ποτό και ο ρόλος των ποινών

Το πρόβλημα δεν είναι μόνο το όριο των ποτών Είναι η κουλτούρα ανοχής που έχει περάσει στην κοινωνία: «Έλα μωρέ, θα γυρίσω». Και αυτή η κουλτούρα είναι που προσπαθεί να χτυπήσει το κράτος με αυστηρότερες ποινές και συνεχής ελέγχους.

Η 24ωρη λειτουργία του μετρό και τα προβλήματα

Το άλλο μεγάλο μέτρο που εφαρμόστηκε είναι η 24ωρη λειτουργία του μετρό και άλλων μέσων μαζικής μεταφοράς τα Σαββατοκύριακα. Οι πρώτες εντυπώσεις ήταν θετικές, με τον κόσμο να το αγκαλιάζει – έστω και λόγω της μεγάλης συναυλίας που συνέπεσε την πρεμιέρα. Ο ίδιος ο κος Κυρανάκης υπογράμμισε ότι στόχος είναι να αποτραπεί το φαινόμενο να περιμένουν όλοι μέχρι τις 5 το πρωί για να ανοίξουν οι συρμοί, γεγονός που δημιουργούσε συνωστισμό και επιπλέον κινδύνους.

Φωτογραφία αρχείου / Eurokinissi

Ποια μέσα δεν ακολουθούν το 24ωρο

Ωστόσο, το μέτρο δεν αφορά όλα τα ΜΜΜ. Το μετρό και κάποια βασικά δρομολόγια λεωφορείων λειτουργούν όλο το 24ωρο, αλλά το τραμ και τα τρόλεϊ δεν έχουν ακόμα ενταχθεί σε αυτό το πρόγραμμα. Το γιατί είναι απλό:

Το κόστος είναι τεράστιο, αφού απαιτείται συνεχής επάνδρωση.

Η συντήρηση των συρμών και των γραμμών γίνεται συνήθως τις νυχτερινές ώρες.

Η ασφάλεια των εργαζομένων και η επάρκεια προσωπικού είναι ζητήματα ανοιχτά.

Η κυβέρνηση υπόσχεται επιπλέον επιδόματα στους εργαζόμενους για τα νυχτερινά, όμως το ερώτημα παραμένει: θα αντέξει το σύστημα;

Eurokinissi

Τι μένει να φανεί

Η νυχτερινή Αθήνα αλλάζει. Από τη μία, το 24ωρο μετρό και λεωφορεία δίνουν ανάσα ασφάλειας και διευκολύνουν τη διασκέδαση χωρίς όσοι βγαίνουν και πίνουν να μην πιάνουν τιμόνι. Από την άλλη, η μάχη με το αλκοόλ, τα μπλόκα και τη δημοσιοποίησή τους δείχνει πόσο δύσκολο είναι να αλλάξει η νοοτροπία των πολιτών.

Ο κος Κυρανάκης μίλησε για «ζωές που θα σωθούν χωρίς να το ξέρουν οι ίδιοι». Το αν η κοινωνία θα ακολουθήσει – και αν τα μέτρα θα αποδώσουν – θα φανεί στο δρόμο. Εκεί όπου κάθε λάθος δεν μετριέται σε αριθμούς, αλλά σε ανθρώπινες ζωές.