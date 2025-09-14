Ενθουσιασμός και χαμόγελα στα MMM: Χιλιάδες επιβάτες «αγκάλιασαν» την πρεμιέρα της 24ωρης λειτουργίας

Χιλιάδες επιβάτες κατέκλυσαν το Σάββατο (13/9) τους σταθμούς και τις αφετηρίες των μέσων μεταφοράς, δίνοντας με τον ενθουσιασμό τους το στίγμα της «πρεμιέρας» της 24ωρης λειτουργίας του μετρό, του τραμ και των λεωφορείων. Η επέκταση του ωραρίου, που αποτελεί μία από τις μεγαλύτερες αλλαγές στην αστική συγκοινωνία, φέρνει κοντά την πόλη με τους κατοίκους της, προσφέροντας ευκολία στις νυχτερινές μετακινήσεις, ενισχύοντας τη σύνδεση με τις εμπορικές περιοχές, τα πολιτιστικά κέντρα και τα σημεία αναψυχής.

Η εικόνα στα μέσα μεταφοράς ήταν ζωντανή και γεμάτη ενέργεια: νέοι, οικογένειες και εργαζόμενοι από κάθε γωνιά της πόλης μοιράζονταν την εμπειρία, κάνοντας αισθητή τη χαρά και την ανακούφιση που προσφέρει η ευελιξία του 24ωρου ωραρίου. Ταυτόχρονα, το προσωπικό των αστικών συγκοινωνιών βρισκόταν επί ποδός, εξασφαλίζοντας την ομαλή ροή και την ασφάλεια των επιβατών σε κάθε σταθμό και διαδρομή.

Στο Σύνταγμα βρέθηκε και ο αναπληρωτής υπουργός Μεταφορών, Κωνσταντίνος Κυρανάκης, ο οποίος συνομίλησε με πολλούς πολίτες, αλλά και εργαζόμενους.

Ο ίδιος μεταξύ άλλων τόνισε ότι με την εφαρμογή της νέας 24ωρης υπηρεσίας θα σωθούν αρκετές ζωές, καθώς οι νέοι θα γυρνούν με ασφάλεια στο σπίτι τους.

«Είναι δύσκολα αποδείξιμο αλλά πέρα για πέρα αληθινό ότι από σήμερα και κάθε Σάββατο κάποιες ζωές στους ελληνικούς δρόμους θα σωθούν ακριβώς επειδή οι εργαζόμενοι βάζουν τεράστια πλάτη για να έχουμε πλέον 24ωρο μετρό, 24ωρες γραμμές λεωφορείου και 24ωρο τραμ κάθε Σάββατο βράδυ.

Αυτός είναι ο λόγος που το κάνουμε για να μπορέσουμε ειδικά τα νέα παιδιά να τα γυρνάμε σπίτι το βράδυ του Σαββάτου με ασφάλεια, για τους γονείς τους οι οποίοι ανησυχούν, για κάθε νέο ο οποίος να βγει Σάββατο βράδυ στην Αθήνα να διασκεδάσει και θέλει μία αξιόπιστη εναλλακτική για να μπορεί να μην ανησυχεί για τον τρόπο που θα γυρίσει», δήλωσε ο κ. Κυρανάκης.

Από την πλευρά του, ο διευθύνων σύμβουλος της ΣΤΑ. ΣΥ., Θανάσης Κοτταράς, δήλωσε στο ΕΡΤΝews πως «είμαστε πολύ χαρούμενοι για δύο λόγους».

«Πρώτον γιατί πρώτη φορά εφαρμόζουμε στο μετρό την 24ωρη λειτουργία του Σαββάτου» και «το δεύτερο και σημαντικότερο γιατί απόψε χιλιάδες επιβάτες και ιδιαίτερα χιλιάδες νέοι αγκάλιασαν αυτή τη νυχτερινή λειτουργία των γραμμών 2 και 3 του μετρό, του τραμ και των λεωφορειακών γραμμών».

«Κάτι αλλάζει τα Σάββατα στην Αθήνα!»

Με ανάρτηση στο TikTok το Σάββατο (13/9), ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης έδωσε το στίγμα της νέας εποχής για τις αστικές συγκοινωνίες της Αθήνας, ανακοινώνοντας με κάθε επισημότητα την έναρξη της 24ωρης λειτουργίας κάθε Σάββατο.

«Κάτι αλλάζει τα Σάββατα στην Αθήνα! Από εδώ και στο εξής, κάθε Σάββατο, Μετρό, λεωφορεία και τραμ θα λειτουργούν όλο το εικοσιτετράωρο» γράφει στη λεζάντα του βίντεο, ενώ, ταυτόχρονα ευχαριστεί τους εργαζόμενους που στηρίζουν την προσπάθεια.

@kyriakosmitsotakis_ Κάτι αλλάζει τα Σάββατα στην Αθήνα! Από εδώ και στο εξής, κάθε Σάββατο, Μετρό, λεωφορεία και τραμ θα λειτουργούν όλο το 24ωρο. ♬ original sound - Kyriakos Mitsotakis

Η λειτουργία Μετρό και Τραμ

Η 24ωρη λειτουργία μέσων σταθερής τροχιάς αφορά τις γραμμές 2 και 3 του Μετρό και τις γραμμές Τ6 και Τ7 του Τραμ.

Πώς θα λειτουργούν τα λεωφορεία - Ποιες γραμμές θα έχουν 24ωρο δρομολόγιο

Γραμμές 24ωρης λειτουργίας τα Σάββατα, από 13/09 :

049 Πειραιάς – Ομόνοια

221 Πανεπιστημιούπολη – Ακαδημία

224 Καισαριανή – Ελ. Βενιζέλου

421 Άγιοι Ανάργυροι – Αγία Παρασκευή

550 Παλαιό Φάληρο – Κηφισιά

608 Γαλάτσι – Ακαδημία – Νεκρ. Ζωγράφου

703 Πειραιάς – Αγ. Ανάργυροι – Αγ. Ελευθέριος (μέσω Θηβών)

842 Πέραμα – Στ. Κορυδαλλός

Α15 Στ. Λαρίσης – Δάσος

Β11 Πλ. Βάθη – Ίλιον – Πετρούπολη

Β12 Στ. Αττική – Άνω Λιόσια

Γραμμές με μόνιμη 24ωρη λειτουργία όλες τις ημέρες τις εβδομάδας:

040 Πειραιάς – Σύνταγμα

11 Άνω Πατήσια – Νέο Παγκράτι – Νέα Ελβετία

Χ93 Στ. Υπεραστικών Λεωφορείων Κηφισού – Αερολιμένας Αθηνών

Χ95 Σύνταγμα – Αερολιμένας Αθηνών

Χ96 Πειραιάς – Αερολιμένας Αθηνών

Χ97 Αερολιμένας Αθηνών – Στ. Ελληνικό

Γραμμές με μόνιμη νυχτερινή λειτουργία όλες τις ημέρες της εβδομάδας: