«Κάτι αλλάζει τα Σάββατα»: Το TikTok Μητσοτάκη για την 24ωρη λειτουργία των μέσων μεταφοράς

Με ανάρτηση στο TikTok το Σάββατο (13/9), ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης έδωσε το στίγμα της νέας εποχής για τις αστικές συγκοινωνίες της Αθήνας, ανακοινώνοντας με κάθε επισημότητα την έναρξη της 24ωρης λειτουργίας κάθε Σάββατο.

«Κάτι αλλάζει τα Σάββατα στην Αθήνα! Από εδώ και στο εξής, κάθε Σάββατο, Μετρό, λεωφορεία και τραμ θα λειτουργούν όλο το εικοσιτετράωρο» γράφει στη λεζάντα του βίντεο, ενώ, ταυτόχρονα ευχαριστεί τους εργαζόμενους που στηρίζουν την προσπάθεια.

Η λειτουργία Μετρό και Τραμ

Η 24ωρη λειτουργία μέσων σταθερής τροχιάς αφορά τις γραμμές 2 και 3 του Μετρό και τις γραμμές Τ6 και Τ7 του Τραμ.

Πώς θα λειτουργούν τα λεωφορεία - Ποιες γραμμές θα έχουν 24ωρο δρομολόγιο

Γραμμές 24ωρης λειτουργίας τα Σάββατα, από 13/09 :

049 Πειραιάς – Ομόνοια

221 Πανεπιστημιούπολη – Ακαδημία

224 Καισαριανή – Ελ. Βενιζέλου

421 Άγιοι Ανάργυροι – Αγία Παρασκευή

550 Παλαιό Φάληρο – Κηφισιά

608 Γαλάτσι – Ακαδημία – Νεκρ. Ζωγράφου

703 Πειραιάς – Αγ. Ανάργυροι – Αγ. Ελευθέριος (μέσω Θηβών)

842 Πέραμα – Στ. Κορυδαλλός

Α15 Στ. Λαρίσης – Δάσος

Β11 Πλ. Βάθη – Ίλιον – Πετρούπολη

Β12 Στ. Αττική – Άνω Λιόσια

Γραμμές με μόνιμη 24ωρη λειτουργία όλες τις ημέρες τις εβδομάδας:

040 Πειραιάς – Σύνταγμα

11 Άνω Πατήσια – Νέο Παγκράτι – Νέα Ελβετία

Χ93 Στ. Υπεραστικών Λεωφορείων Κηφισού – Αερολιμένας Αθηνών

Χ95 Σύνταγμα – Αερολιμένας Αθηνών

Χ96 Πειραιάς – Αερολιμένας Αθηνών

Χ97 Αερολιμένας Αθηνών – Στ. Ελληνικό

