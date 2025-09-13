Αλλαγή σελίδας για τα ΜΜΜ: «Πρεμιέρα» για την 24ωρη λειτουργία σε μετρό, τραμ, λεωφορεία

Αλλαγή σελίδας για τα μέσα μαζικής μεταφοράς στην Αθήνα από σήμερα Σάββατο 13 Σεπτεμβρίου καθώς Μετρό, Τραμ και λεωφορεία θα λειτουργούν 24 ώρες το 24ωρο κάθε Σάββατο, σύμφωνα με ανακοίνωση του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών. Πρόκειται για μια νέα πρωτοβουλία του ΟΑΣΑ, η οποία δεν είχε εφαρμοστεί στο παρελθόν και στόχο έχει την εξυπηρέτηση του κοινού.

Η νέα υπηρεσία κάνει πιο εύκολη και άνετη την μετακίνηση στην πόλη, αφού δίνει τη δυνατότητα να χρησιμοποιεί κανείς τα μέσα όλες τις ώρες, μέρα και νύχτα. Ταυτόχρονα, συμβάλλει στην ενίσχυση του τουρισμού, στηρίζει τη νυχτερινή διασκέδαση και την οικονομική ζωή της πρωτεύουσας, ενισχύοντας την εικόνα της Αθήνας ως μιας σύγχρονης ευρωπαϊκής πόλης.

Όπως είχε δηλώσει σε πρόσφατη τηλεοπτική του συνέντευξη, ο αναπληρωτής υπουργός Μεταφορών Κωνσταντίνος Κυρανάκης, οι υπάλληλοι των ΜΜΜ θα λάβουν οικονομική ενίσχυση για τα νυχτερινά δρομολόγια, ενώ θα γίνουν κι άλλες προσλήψεις.



«Όλα τα μέτρα που λαμβάνουμε, δηλαδή και η αστυνόμευση, και οι νέοι αυτοκινητόδρομοι... οι κάμερες και τα 24ώρα τα Σάββατα έχουν τη στόχευση να μειώσουν όσο γίνεται αυτό το πολύ μεγάλο αριθμό νεκρών στην ελληνική άσφαλτο», είχε αναφέρει ο κ. Κυρανάκης.

Η λειτουργία Μετρό και Τραμ

Η 24ωρη λειτουργία μέσων σταθερής τροχιάς αφορά τις γραμμές 2 και 3 του Μετρό και τις γραμμές Τ6 και Τ7 του Τραμ.

Πώς θα λειτουργούν τα λεωφορεία - Ποιες γραμμές θα έχουν 24ωρο δρομολόγιο

Γραμμές 24ωρης λειτουργίας τα Σάββατα, από 13/09 :

049 Πειραιάς – Ομόνοια

221 Πανεπιστημιούπολη – Ακαδημία

224 Καισαριανή – Ελ. Βενιζέλου

421 Άγιοι Ανάργυροι – Αγία Παρασκευή

550 Παλαιό Φάληρο – Κηφισιά

608 Γαλάτσι – Ακαδημία – Νεκρ. Ζωγράφου

703 Πειραιάς – Αγ. Ανάργυροι – Αγ. Ελευθέριος (μέσω Θηβών)

842 Πέραμα – Στ. Κορυδαλλός

Α15 Στ. Λαρίσης – Δάσος

Β11 Πλ. Βάθη – Ίλιον – Πετρούπολη

Β12 Στ. Αττική – Άνω Λιόσια

Γραμμές με μόνιμη 24ωρη λειτουργία όλες τις ημέρες τις εβδομάδας:

040 Πειραιάς – Σύνταγμα

11 Άνω Πατήσια – Νέο Παγκράτι – Νέα Ελβετία

Χ93 Στ. Υπεραστικών Λεωφορείων Κηφισού – Αερολιμένας Αθηνών

Χ95 Σύνταγμα – Αερολιμένας Αθηνών

Χ96 Πειραιάς – Αερολιμένας Αθηνών

Χ97 Αερολιμένας Αθηνών – Στ. Ελληνικό

Γραμμές με μόνιμη νυχτερινή λειτουργία όλες τις ημέρες της εβδομάδας: