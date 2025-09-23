Έχουν αμίαντο τα παλιά βαγόνια του ΗΣΑΠ; Η απάντηση της ΣΤΑΣΥ

Υπάρχει αμίαντος στα βαγόνια του ΗΣΑΠ; Η απάντηση είναι ξεκάθαρη: Όχι, δεν υπάρχει κανένας κίνδυνος για επιβάτες και εργαζόμενους, διαβεβαιώνει η εταιρεία παροχής συγκοινωνιακού έργου ΣΤΑθερές ΣΥγκοινωνίες.

Η έρευνα για αμίαντο στους συρμούς της γραμμής 1

Το καλοκαίρι, η ΣΤΑ.ΣΥ προχώρησε σε δειγματοληψίες και αναλύσεις υλικών για να διαπιστώσει αν υπάρχει αμίαντος σε παλιά βαγόνια της γραμμής του ΗΣΑΠ. Η διαδικασία ήταν τυπική και εντάσσεται στο μεγάλο έργο ανακατασκευής 14 συρμών, που βρίσκεται σε εξέλιξη. Παρά τα ερωτήματα για την αφορμή και τα αποτελέσματα, η εταιρεία επιβεβαίωσε μόνο ότι δεν υπάρχει κανένας κίνδυνος για το προσωπικό ή τους επιβάτες.

Το έργο ανακατασκευής των παλιών βαγονιών

Οι συγκεκριμένοι συρμοί κυκλοφόρησαν πρώτη φορά τη δεκαετία του 1980. Το 2022 η ΣΤΑ.ΣΥ υπέγραψε σύμβαση με την ισπανική CAF για την πλήρη ανακατασκευή τους.

ΦΩτογραφία αρχείου Eurokinisi

Ωστόσο, υπήρξαν καθυστερήσεις και διαφωνίες για το πού θα γίνουν οι εργασίες (Ισπανία ή Ελλάδα). Τελικά, το πρώτο «πρότυπο» βαγόνι ανακατασκευάστηκε στην Ισπανία και έπειτα μεταφέρθηκε στο Βόλο, σε εγκαταστάσεις υπεργολάβου. Εκεί θα συνεχιστεί το έργο για τα υπόλοιπα βαγόνια.

Καθυστερήσεις, κόστος και νέα χρονοδιαγράμματα

Η συμπληρωματική σύμβαση ανέβασε το συνολικό κόστος στα 72 εκατ. ευρώ, ενώ η ΣΤΑΣΥ επέβαλε πρόστιμο λόγω καθυστερήσεων. Σύμφωνα με τις τελευταίες ανακοινώσεις, ο πρώτος ανακατασκευασμένος συρμός θα κυκλοφορήσει στις αρχές του 2026. Κάτι που σημαίνει πως αν δεν αλλάξει το χρονοδιάγραμμα, η παράδοση του πρώτου συρμού θα γίνει τον Νοέμβριο του 2025 ώστε να ξεκινήσουν δοκιμές.

Αμίαντος: γιατί απασχολεί ακόμα

Ο αμίαντος ήταν ευρέως διαδεδομένο υλικό μέχρι τη δεκαετία του 1980, πριν απαγορευτεί λόγω των καρκινογόνων ιδιοτήτων του.

Φωτογραφία αρχείου: Eurokinisi

Ο κίνδυνος δεν προκύπτει από την απλή παρουσία του σε συμπαγή μορφή, αλλά κυρίως κατά την καταστροφή ή φθορά του, όταν ίνες απελευθερώνονται στον αέρα. Για αυτό, η ανίχνευση και η λήψη μέτρων προστασίας αποτελούν απαραίτητες διαδικασίες για την ασφάλεια των εργαζομένων.

Τι σημαίνει για τους επιβάτες

Οι έρευνες της ΣΤΑΣΥ δείχνουν πως δεν υπάρχει κίνδυνος αμιάντου. Οι επιβάτες μπορούν να συνεχίσουν τα ταξίδια τους με τον ηλεκτρικό χωρίς ανησυχία, ενώ οι εργασίες ανακατασκευής προχωρούν ώστε οι παλιοί συρμοί να εκσυγχρονιστούν και να μπουν ξανά σε κυκλοφορία.