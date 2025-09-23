Πιο «έξυπνο» το Μετρό στο Σύνταγμα: Δείτε φωτογραφίες με την νέα ψηφιακή αλλαγή

Αν έτυχε να περάσεις από τον σταθμό του Μετρό στο Σύνταγμα, ίσως να παρατήρησες κάτι διαφορετικό — και πιο… σύγχρονο. Ο σταθμός που χρησιμοποιούν καθημερινά χιλιάδες τουρίστες, φοιτητές, εργαζόμενοι και περαστικοί, έχει αποκτήσει ανανεωμένη εικόνα με μια μικρή αλλά ουσιαστική προσθήκη που κάνει τη διαφορά: νέες, φωτεινές, ηλεκτρονικές πινακίδες έχουν κάνει την εμφάνισή τους σε κομβικά σημεία, αλλάζοντας τον τρόπο που κινείται κανείς μέσα στον σταθμό.

Η αλλαγή δεν είναι απλώς αισθητική είναι και λειτουργική. Οι πινακίδες δίνουν σαφείς πληροφορίες για τις γραμμές του Μετρό, κάνουν την πλοήγηση πιο απλή και συμβάλλουν στο να βρίσκει κανείς τον δρόμο του — ακόμα κι αν βρίσκεται εκεί για πρώτη φορά.

Οι νέες πινακίδες έχουν τοποθετηθεί τόσο στις αποβάθρες όσο και στους εσωτερικούς χώρους του σταθμού. Για ακόμη μεγαλύτερη ευκολία, κάθε γραμμή έχει τη δική της χρωματική σήμανση: κόκκινο πλαίσιο για τη Γραμμή 2 (Ανθούπολη - Ελληνικό) και μπλε πλαίσιο για τη Γραμμή 3 (Αεροδρόμιο - Δημοτικό Θέατρο), ώστε οι επιβάτες να μπορούν να εντοπίζουν εύκολα προς τα που πρέπει να κατευθυνθούν.

Η τοποθέτηση των νέων πινακίδων στο Σύνταγμα εντάσσεται σε ένα ευρύτερο πρόγραμμα αναβάθμισης του δικτύου της ΣΤΑΣΥ (Σταθερές Συγκοινωνίες) και αναμένεται να επεκταθεί το επόμενο διάστημα σε όλο το δίκτυο του Μετρό.

Μικρές παρεμβάσεις σαν κι αυτή δείχνουν πως το Μετρό μπαίνει σταδιακά σε μια νέα εποχή. Η τεχνολογία αρχίζει να δίνει πιο έντονα το «παρών», κάνοντας την καθημερινή μετακίνηση όχι μόνο πιο εύκολη, αλλά και λίγο πιο… «έξυπνη» και φυσικά φιλική προς τον επιβάτη.

Δείτε φωτογραφίες:

ΜΙΧΑΛΗΣ ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ/EUROKINISSI

ΜΙΧΑΛΗΣ ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ/EUROKINISSI

ΜΙΧΑΛΗΣ ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ/EUROKINISSI