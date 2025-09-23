Διακοπή ρεύματος στη Νέα Ιωνία – Χωρίς στάση τα δρομολόγια του ΗΣΑΠ στα Πευκάκια

Διακοπή ρεύματος προκλήθηκε το βράδυ της Τρίτης (23/9) σε γειτονιές της Νέας Ιωνίας, λόγω βλάβης στο σύστημα ηλεκτροδότησης.

Μάλιστα, εξαιτίας της διακοπής στην ηλεκτροδότηση, προέκυψε και πρόβλημα στα Πευκάκια, με αποτέλεσμα τα δρομολόγια του Ηλεκτρικού (Γραμμή 1 του ΗΣΑΠ) να πραγματοποιούνται χωρίς στάση στον συγκεκριμένο σταθμό.

Τα συνεργεία του ΔΕΔΔΗΕ έχουν ήδη αναλάβει δράση, προκειμένου η βλάβη να αποκατασταθεί το συντομότερο δυνατό.