Άγρια επίθεση σε οδηγό λεωφορείου στην Αθήνα – Στο νοσοκομείο με σπασμένη γνάθο

Απρόκλητη επίθεση από επιβάτη δέχτηκε ο οδηγός νυχτερινής λεωφορειακής γραμμής στην Αθήνα κατά τις πρώτες πρωινές ώρες της Τετάρτης (24/9).

Το περιστατικό σημειώθηκε την ώρα που ο οδηγός της λεωφορειακής γραμμής 500 (Πειραιάς – Κηφισιά) είχε βάρδια και χωρίς να προηγηθεί κάτι μεταξύ των δύο.

Στο νοσοκομείο ο οδηγός

Η επίθεση είχε ως αποτέλεσμα ο οδηγός να μεταφερθεί στο νοσοκομείο Γεννηματά με σπασμένη γνάθο, όπου και παρέμεινε μέχρι το πρωί για προληπτικούς λόγους μετά από εξετάσεις στις οποίες υποβλήθηκε. Σύμφωνα με πληροφορίες, κατέθεσε πως έχει ξαναδεί τον συγκεκριμένο επιβάτη σε δρομολόγιο της γραμμής, χωρίς να γνωρίζει κάτι παραπάνω για την ταυτότητά του.

Δεν είναι το πρώτο περιστατικό που καταγγέλλουν οι οδηγοί των μέσων μαζικής μεταφοράς. Την προηγούμενη εβδομάδα οδηγός τρόλεϊ κατήγγειλε εξύβριση και ξυλοδαρμό του από αγνώστους ενώ εκτελούσε δρομολόγιο στον Αγιο Ιωάννη Ρέντη. Το περιστατικό συνέβη το μεσημέρι της Κυριακής 14 Σεπτεμβρίου, όταν το όχημα ακινητοποιήθηκε λόγω σταθμευμένου ΙΧ σε γωνία, με δύο άτομα να επιτίθενται στον οδηγό αμέσως μετά.