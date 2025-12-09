Ζωγράφου: Στο ΚΑΤ μετά από ξυλοδαρμό 39χρονος οδηγός αστικού λεωφορείου

Θύμα ξυλοδαρμού έπεσε ένας 39χρονος οδηγός αστικού λεωφορείου, λίγο μετά τις 5:30 τα ξημερώματα τη Τρίτης στην περιοχή του Ζωγράφου και συγκεκριμένα στην οδό Ηρώων Πολυτεχνείου.

Σύμφωνα με πληροφορίες, προηγήθηκε διαπληκτισμός του 39χρονου με τον οδηγό ΙΧ αυτοκινήτου για τροχονομικό θέμα, το οποίο κατέληξε σε ξυλοδαρμό. Ο 39χρονος οδηγός του αστικού λεωφορείου μεταφέρθηκε με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ στο νοσοκομείο ΚΑΤ, για πρώτες βοήθειες, εξετάσεις και νοσηλεία. Την προανάκριση ανέλαβε το Αστυνομικό Τμήμα Ζωγράφου, έχοντας ήδη υλικό από κάμερες ασφαλείας στα χέρια τους ενώ εντός της ημέρας αναμένεται να καταθέσει ο οδηγός του αστικού λεωφορείου.

Διαβάστε το ρεπορτάζ του flash.gr και της Αθανασίας Ανεζάκη, για το Road Rage τo φαινόμενο της «οδικής οργής» ή «Επιθετικής οδήγησης». Αυτό μπορεί να περιλαμβάνει λεκτικές προσβολές, απειλές, επικίνδυνες μανούβρες και -σε ακραίες περιπτώσεις- σωματική βία ή ατυχήματα. Τα περιστατικά στα οποία γινόμαστε όλοι μάρτυρες, μέσω της καταγραφής της επικαιρότητας και των καμερών που βρίσκονται παντού γύρω μας, είναι άκρως επικίνδυνα αφού οι οδηγοί από εκεί που βρίσκονται στο όχημά τους για να πάνε στη δουλειά τους, μπορεί να καταλήξουν σε νοσοκομεία, δικαστικές αίθουσες, ακόμα και στη φυλακή!

Το 87% των Ελλήνων οδηγών δηλώνει ότι φοβάται την επιθετική συμπεριφορά άλλων οδηγών

H πρόσφατη έρευνα του Ιδρύματος VINCI Autoroutes για το 2025 και τα αποτελέσματα του 15ου Ευρωπαϊκού Βαρόμετρου για την υπεύθυνη οδήγηση, είναι τουλάχιστον αποκαρδιωτικά. 12,403 οδηγοί -ως αντιπροσωπευτικό δείγμα από 11 ευρωπαϊκές χώρες, μεταξύ των οποίων και η Ελλάδα- δήλωσαν ότι υιοθετούν κακές συνήθειες που κόβονται δύσκολα. Έτσι σε ότι αφορά στη χώρα μας: