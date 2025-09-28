Οδηγός λεωφορείου πιάστηκε στα χέρια με 16χρονο - Ο νεαρός «του έσπασε τα γυαλιά και το δόντι»

Καβγάς ξέσπασε μέσα στο λεωφορείο 719 το οποίο εκτελούσε το δρομολόγιο Παλατιανή-Σταθμός Λαρίσης, όταν ο οδηγός και ένας νεαρός επιβάτης πιάστηκαν στα χέρια και τελικά αλληλομηνύθηκαν.



«Ο οδηγός είδε έναν ανήλικο να προσπαθεί να φτάσει στην στάση τρέχοντας. Άνοιξε την πίσω πόρτα και τον περίμενε», είπε στο STAR ο γενικός γραμματέας του συνδικάτου εργαζομένων ΟΑΣΑ, Φώτης Νικολακόπουλος.



Ο οδηγός υποστήριξε ότι μία παρατήρηση που έκανε στον νεαρό ήταν αρκετή για να ξεσπάσει καβγάς: «με το που μπήκε μέσα στο λεωφορείο πέταξε κάτι παντόφλες, σηκώθηκα και του είπα γιατί το έκανε αυτό, ενώ μάλιστα τον περίμενα να φτάσει στην στάση».

«Του έσπασε τα γυαλιά και το δόντι»



Σύμφωνα με τον κ. Νικολακόπουλο, ο νεαρός έβρισε τον οδηγό ο οποίος του είπε να μην μιλάει με αυτό τον τρόπο. «Ο νεαρός του είπε “μη σου δώσω καμιά μπουνιά”, τον πλησίασε και τον χτύπησε. Φόραγε γυαλιά και του τα έσπασε. Του έσπασε και ένα δόντι. Ήταν χτυπημένος και στον αριστερό αντίχειρα», είπε.



«Μετά τα χτυπήματα που δέχτηκα έκλεισα τις πόρτες και κάλεσα την αστυνομία. Άμεσα έφτασαν οι άνδρες της ομάδας ΔΙΑΣ», λέει ο οδηγός.



Ο ανήλικος και ο οδηγός συνελήφθησαν. Οδηγήθηκαν στο αστυνομικό τμήμα και αλληλομηνύθηκαν.



«Αν τον χτύπησε ο ανήλικος και τον χτύπησε και ο οδηγός εγώ αυτό δεν μπορώ να το επιβεβαιώσω», λέει ο κ. Νικολακόπουλος.