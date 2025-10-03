Γυναίκα οδηγός κατήγγειλε διανομέα για επίθεση: «Με έβρισε και με έφτυσε στο πρόσωπο»
Η γυναίκα προσπάθησε να καταγράψει το περιστατικό με το κινητό της, ωστόσο, όπως είπε, ο διανομέας της επιτέθηκε μπροστά στην κόρη της.
Καταγγελία για λεκτική και σεξιστική επίθεση από διανομέα, έκανε μία γυναίκα οδηγός, καταθέτοντας μάλιστα μήνυση σε βάρος του, μετά από επεισόδιο που σημειώθηκε στον δρόμο.
Σύμφωνα με όσα περιγράφει η εκπαιδευτικός, ο διανομέας έκανε παράνομη προσπέραση και στη συνέχεια σταμάτησε για να περάσει η γυναίκα. Τότε, όπως ανέφερε η εκπαιδευτικός, ενώ έκανε παρανομία, ακινητοποίησε το μηχανάκι του και της επιτέθηκε λεκτικά με σεξιστικούς χαρακτηρισμούς, λέγοντάς της: «Αφού είσαι και γυναίκα...».
Στη συνέχεια, είπε ότι ο διανομέας την έβρισε και την έφτυσε στο πρόσωπο μπροστά στην ανήλικη κόρη της, η οποία επέβαινε στο αυτοκίνητο. «Του είπα θα φωνάξω την αστυνομία», δήλωσε, εξηγώντας ότι προσπάθησε να καταγράψει το περιστατικό με το κινητό της.
Η εκπαιδευτικός προχώρησε σε μήνυση εις βάρος του διανομέα, ενώ η υπόθεση διερευνάται από τις αρμόδιες Αρχές.