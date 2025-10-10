Νέα Φιλαδέλφεια: Επιτέθηκαν με μαχαίρι σε διανομέα για να τον ληστέψουν - Δύο συλλήψεις

Στη σύλληψη δύο νεαρών ηλικίας 19 και 20 ετών, οι οποίοι αποπειράθηκαν να ληστέψουν διανομέα και μάλιστα τον τραυμάτισαν με μαχαίρι στο χέρι και το πόδι, προχώρησαν οι Αρχές στη Νέα Φιλαδέλφεια.

Ειδικότερα, σύμφωνα με την ΕΡΤ, το περιστατικό σημειώθηκε το βράδυ της Πέμπτης 9 Οκτωβρίου όταν οι δύο νεαροί έστησαν ενέδρα στον διανομέα φαγητού, του επιτέθηκαν, τον τραυμάτισαν με αιχμηρό αντικείμενο στο αριστερό χέρι και στο αριστερό πόδι και προσπάθησαν να του αποσπάσουν χρήματα.

Ωστόσο, ο εργαζόμενος αντιστάθηκε και οι δράστες τράπηκαν σε φυγή. Σύντομα στο σημείο κατέφθασε ομάδα ΔΙΑΣ που μετά από έρευνες τους εντόπισε και τους ταυτοποίησε. Κατά τις ίδιες πληροφορίες, ο διανομέας χρειάστηκε να μεταφερθεί στο νοσοκομείο Γεώργιος Γεννηματάς για την παροχή ιατρικής βοήθειας.

Οι νεαροί οδηγήθηκαν στο Α.Τ Νέας Φιλαδέλφειας όπου και συνελήφθησαν ενώ σήμερα Παρασκευή αναμένεται να περάσουν από το αυτόφωρο με τις κατηγορίες της παράβασης του νόμου περί όπλων, απόπειρα ληστείας, όπως επίσης και πρόκλησης σωματικών βλαβών.