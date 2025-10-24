Έρχονται οι πρώτοι ντελιβεράδες με γυαλιά τεχνητής νοημοσύνης

Ένα πρωτότυπο έξυπνων γυαλιών που θα βασίζονται στην τεχνητή νοημοσύνη αποκάλυψε η Amazon, τονίζοντας ότι θα χρησιμοποιούνται από τους οδηγούς που κάνουν delivery.

Τα γυαλιά «Amelia» θα διαθέτουν κάμερα και εικόνα built-in, ενώ θα συνδυάζονται και με ένα γιλέκο με κουμπί που οι οδηγοί μπορούν να πατήσουν για να τραβήξουν φωτογραφίες των παραδόσεων.

Όπως ανακοίνωσε κατά την εκδήλωση παρουσίασης των Amelia, ο Αντιπρόεδρος της Amazon που είναι επικεφαλής του τομέα μεταφορών, η κολοσσιαία επιχείρηση έχει ήδη αρχίσει να τεστάρει τα συγκεκριμένα γυαλιά με εκατοντάδες οδηγούς σε διάφορα μέρη.

Η Amazon είναι ο τελευταίος αμερικανικός γίγαντας της τεχνολογίας που μπαίνει σε μία αγορά που ήδη διαθέτει αρκετούς παίκτες, οι οποίοι πειραματίζονται με wearables – έξυπνες συσκευές, τις οποίες οι χρήστες φορούν – όμως προς το παρόν το συγκεκριμένο προϊόν απευθύνεται μόνο σε επαγγελματίες, τους οδηγούς, και όχι ευρύτερα στους καταναλωτές.

Πότε θα είναι έτοιμα τα γυαλιά delivery

Παρά το γεγονός ότι το προϊόν της Amazon βρίσκεται προς το παρόν σε πειραματικό στάδιο, στόχος της εταιρείας είναι να είναι διαθέσιμα τα γυαλιά πρώτα στους οδηγούς στη Βόρεια Αμερική και, στη συνέχεια, σε ολόκληρο τον κόσμο. Ενώ η εταιρεία δεν απέκλεισε το ενδεχόμενο τα γυαλιά Amelia να είναι κάποια στιγμή στο μέλλον διαθέσιμα και στους καταναλωτές.

Επίσης, η Amazon παρουσίασε και ένα ρομποτικό χέρι, το οποίο, όπως εξήγησε, είναι σχεδιασμένο για να δουλεύει παράλληλα με τους εργαζομένους στις αποθήκες ώστε να τους βοηθάει να ξεκαθαρίζουν τα πακέτα πιο γρήγορα και με μεγαλύτερη ακρίβεια.

Το ρομποτικό χέρι, το οποίο ήδη χρησιμοποιείται σε αποθήκη της εταιρείας στη Νότια Καρολίνα, θα βοηθήσει στη μείωση των εργατικών ατυχημάτων και θα βελτιστοποιήσει τη χρήση του χώρου των αποθηκών.

Ταυτόχρονα, η Amazon ετοιμάζεται να επιστρατεύσει ένα σύστημα τεχνητής νοημοσύνης για τις αποθήκες της ώστε να διαχειριστεί τη λειτουργία τους και να προτείνει στους εργαζόμενους τρόπους για να είναι πιο αποτελεσματικοί.

Τα τελευταία χρόνια και η Meta, μητρική εταιρεία του Instagram και του Facebook μεταξύ πολλών άλλων, πειραματίζεται επίσης με έξυπνα γυαλιά.

Πριν από ένα μήνα, παρουσίασε μία σειρά έξυπνων γυαλιών που διαθέτουν την τεχνολογία της τεχνητής νοημοσύνης, συμπεριλαμβανομένου και ενός σχεδίου, Ray-Ban. Σε αντίθεση, όμως, με την Amazon, τα γυαλιά της Meta είναι διαθέσιμα στους καταναλωτές.

Η εταιρεία προωθεί τα έξυπνα γυαλιά με το αφήγημα ότι πρόκειται για μία τεχνολογία που δίνει τη δυνατότητα στους χρήστες να είναι πιο κοντά στον πραγματικό κόσμο σε σύγκριση με την εμπειρία της χρήσης των έξυπνων κινητών.