Ηλεκτρονικά σούπερ μάρκετ: Το προϊόν που αγοράζουν περισσότερο οι Έλληνες και εξοργίζει τo delivery

Οι ηλεκτρονικές πωλήσεις μέσα από το κανάλι των σούπερ μάρκετ εκτοξεύθηκαν τον καιρό της πανδημίας και για ένα σημαντικό κομμάτι των καταναλωτών παραμένει ακόμη και σήμερα συνήθεια. Σύμφωνα με στοιχεία της NielsenIQ μέχρι και τα τέλη του περασμένου μήνα οι online πωλήσεις των μεγάλων σούπερ μάρκετ της χώρας «τρέχουν» με αύξηση της τάξης του 11,2% όταν αυτές των φυσικών καταστημάτων με 8,2% μέσα στο 2025. Όμως οι online πωλήσεις παρά την μεγαλύτερη άνοδο δεν παύει παρά να είναι μόλις το 3,1% των συνολικών πωλήσεων των σούπερ μάρκετ με τάσεις σταθεροποίησης στο ποσοστό αυτό τον τελευταίο χρόνο.

Delivery νεροκουβαλητές

Ιδιαίτερα ενδιαφέροντα στοιχεία παρουσίασε μια πιο εξειδικευμένη μελέτη της NielsenIQ η οποία κατέγραφε το πόσο διαφορετικά αγοράζει ο καταναλωτής όταν παραγγέλνει από το ηλεκτρονικό σούπερ μάρκετ. Σύμφωνα με τον Online Index της εταιρείας μετρήσεων υπήρξαν κάποια προϊόντα που το 2024 εμφάνισαν διπλάσια ποσοστά σε σχέση με τον μέσο όρο που είναι στο 3,1% . Ανάμεσα σε αυτά ξεχωρίζουν τα προϊόντα για μωρά όπως καθαριστικά ρούχων για μωρά (8,4%), πάνες (6,8%) και το βρεφικό γάλα (6,8%).

Μία άλλη «κατηγορία» που εμφανίζει υπερδιπλάσιες πωλήσεις από τον μέσο όρο είναι τα βαριά ή μεγάλου μεγέθους προϊόντα. Εδώ ξεχωρίζουν η άμμος για γάτες (6,7%), τα χαρτικά (6,1%) και το εμφιαλωμένο νερό (6,4%). Το τελευταίο αποτελεί και το «κόκκινο πανί» τόσο για τους διανομείς όσο και για τις ίδιες τις αλυσίδες σούπερ μάρκετ.

«Πονοκέφαλος» για τα σούπερ μάρκετ

Ένα ιδιαίτερα φθηνό προϊόν, η εξάδα του ενάμιση λίτρου ξεκινάει κάτω από τα 1,5 ευρώ και στην καλύτερη περίπτωση μπορεί να φθάσει στα 3 ευρώ, μπορεί να γεμίσει ένα φορτηγάκι με πολλές συσκευασίες (περίπου 9 κιλά η κάθε μία) καθιστώντας τα σούπερ μάρκετ ουσιαστικά νεροκουβαλητές των πελατών τους. Για τον λόγο αυτό τα περισσότερα έχουν βάλει «κόφτη» στις συσκευασίες που μπορεί να αγοράσει κάποιος από την ίδια μάρκα (π.χ. στον Σκλαβενίτη είναι στις τέσσερις εξάδες ενάμιση λίτρου) όμως κάποιοι έχουν βρει «παραθυράκι» καθώς παραγγέλνουν περισσότερες πολυσυσκευασίες εμφιαλωμένου νερού από διαφορετικές μάρκες.

Το πρόβλημα γίνεται ακόμη μεγαλύτερο σε ότι αφορά τα delivery και τους ίδιους τους τελικούς διανομείς είτε αυτοί εργάζονται στα ηλεκτρονικά καταστήματα των σούπερ μάρκετ είτε στις πλατφόρμες. Οι δυσκολίες αυξάνονται ακόμη περισσότερο όταν η μεταφορά έχει προγραμματιστεί να γίνει με μηχανάκια. Όπως ανέφερε στο flash.gr στέλεχος μεγάλης πλατφόρμας έχουν αναγκαστεί να πάνε πάνω από δύο μηχανάκια για να μεταφέρουν παραγγελία με αρκετές συσκευασίες νερού – καθιστώντας την οικονομικά ασύμφορη - ενώ σε κάποιες περιπτώσεις χρησιμοποιούν και φορτηγάκια για να καλύψουν μεγαλύτερους όγκους.

Το θέμα μεταφοράς εμφιαλωμένων νερών είναι από αυτά που συζητούν περισσότερο και οι διανομείς τόσο με τους εργοδότες τους όσο και σε συνδικαλιστικό επίπεδο καθώς έχουν κληθεί να μεταφέρουν αρκετές πολυσυσκευασίες νερού σε κτήρια χωρίς υποδομές όπως ασανσέρ, ζητώντας να τεθούν ακόμη πιο αυστηροί περιορισμοί στην μεταφορά βαρέων αντικειμένων από τα σούπερ μάρκετ.