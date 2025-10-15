Σούπερ μάρκετ: Ανάμεικτες αντιδράσεις για τη μείωση τιμών- «Ό,τι και να ρίξουν, ο μισθός δεν φτάνει»

Ανάμεικτες είναι οι αντιδράσεις των καταναλωτών απέναντι στην κυβερνητική πρωτοβουλία για μείωση τιμών σε βασικά προϊόντα στα σούπερ μάρκετ. Παρά τις ανακοινώσεις για «καλάθια» και «παρεμβάσεις» που υπόσχονται φθηνότερα ψώνια, οι περισσότεροι πολίτες δηλώνουν πως η πραγματικότητα στο ταμείο παραμένει αμείλικτη.



«Μπορεί να έπεσαν λίγα λεπτά σε κάποια προϊόντα, αλλά όταν ο μισθός μένει ίδιος και τα υπόλοιπα –ρεύμα, ενοίκιο, βενζίνη– ανεβαίνουν, δεν αλλάζει τίποτα», λένε χαρακτηριστικά καταναλωτές που βλέπουν τις τιμές να εξακολουθούν να πιέζουν τα νοικοκυριά.



Πολλοί θεωρούν ότι η πρωτοβουλία είναι επικοινωνιακή και όχι ουσιαστική. «Αν θέλουν να βοηθήσουν, ας ελέγξουν τα περιθώρια κέρδους, όχι να κάνουν μικρές εκπτώσεις για τα μάτια του κόσμου», σημειώνει μια εργαζόμενη μητέρα που κάνει «μαθηματικά» στο ράφι πριν επιλέξει τι θα αγοράσει.





Υπάρχουν βέβαια και εκείνοι που βλέπουν θετικά τη μείωση, έστω και ως προσωρινή ανάσα. «Κάθε ευρώ μετράει», λένε. Ωστόσο, η πλειοψηφία παραμένει δύσπιστη, τονίζοντας πως οι τιμές στα βασικά αγαθά παραμένουν δυσανάλογες με τα εισοδήματα.



Η ακρίβεια συνεχίζει να «ροκανίζει» την αγοραστική δύναμη, ενώ το καλάθι του σούπερ μάρκετ έχει μετατραπεί σε καθρέφτη της καθημερινής οικονομικής πίεσης. Οι πολίτες ζητούν μόνιμες λύσεις και όχι προσωρινά μέτρα – γιατί, όπως λένε, «ο μισθός τελειώνει, τα έξοδα όχι».