Στάση εργασίας από διανομείς efood και Wolt - Η ανακοίνωση για τις ημέρες και τις ώρες

Σε στάση εργασίας προχωρούν οι διανομείς της efood και της Wolt την ερχόμενη Παρασκευή (28/11) και το Σάββατο (29/11), με τις κινητοποιήσεις να συμπίπτουν με την Black Friday, περίοδο αυξημένου φόρτου για τον κλάδο.

Ειδικότερα, σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση των εργαζομένων, η στάση εργασίας θα λάβει χώρα και τις δύο ημέρες, κατά το χρονικό διάστημα από τις 18:00 έως τις 23:00.

Όπως αναφέρουν οι εργαζόμενοι, στόχος τους είναι οι «αξιοπρεπείς αμοιβές, η μεγαλύτερη διαφάνεια στους όρους εργασίας και ο ουσιαστικός διάλογος με τις εταιρίες».

Παράλληλα, οι εργαζόμενοι σε efood και Wolt καλούν σε «συγκέντρωση και τις δύο μέρες στις 18:30 μ.μ. Κηφισίας και Αλεξάνδρας».

Στάση εργασίας σε Wolt και efood: Τα αιτήματα των διανομέων

Οι διανομείς επισημαίνουν ότι διεκδικούν:

Συλλογική Σύμβαση Εργασίας με αυξήσεις για όλους (διανομείς, υπαλλήλους γραφείου, αποθήκες, μάρκετ).

Ελάχιστη εγγυημένη αμοιβή ανά ώρα, αυξήσεις στους freelancers, κάλυψη εργατικού ατυχήματος και δωρεάν παροχή ΜΑΠ.

Δυνατότητα μετατροπής της freelancing εργασίας σε μισθωτή, για όσους το επιθυμούν.

Κατάργηση της εργολαβικής εργασίας και απευθείας προσλήψεις στην efood.

Καθαρή οριοθέτηση ζωνών παραλαβής και παράδοσης για τους μισθωτούς διανομείς.

Οι εργαζόμενοι τονίζουν ότι το «ψευδεπίγραφο καθεστώς freelancing» πρέπει να αλλάξει και ζητούν ουσιαστικές εγγυήσεις για τη σταθερότητα της εργασίας και των εισοδημάτων τους.

Στόχος της κινητοποίησης είναι «το μπλοκάρισμα της παραγωγής και των κερδών της εταιρείας», ώστε —όπως αναφέρουν— να εξαναγκαστεί η διοίκηση να προσέλθει σε ουσιαστικό διάλογο και διαπραγματεύσεις.

Οι διανομείς καλούν τους συναδέλφους τους σε συμμετοχή, επισημαίνοντας ότι το αποτελεσματικό μπλοκάρισμα της παραγωγής θα δώσει «νομιμοποίηση» για ενδεχόμενη κλιμάκωση σε απεργία το επόμενο διάστημα.

Επίσης, οι εργαζόμενοι κάνουν λόγο για «κοινό αγώνα» και «κοινά συμφέροντα», κατηγορώντας τις εταιρείες ότι επιχειρούν να τους διχάσουν. «Ο δικός μας κουμπαράς δεν είναι ίδιος με της πολυεθνικής», σημειώνουν, καλώντας σε ενότητα και μαζική συμμετοχή.

Τέλος, τονίζουν ότι το μήνυμα της κινητοποίησης πρέπει να φτάσει «σε κάθε φανάρι και σε κάθε κατάστημα», ζητώντας από όλους τους διανομείς να εμπιστευθούν τη συλλογική δράση και να διεκδικήσουν «όσα δικαιούνται».