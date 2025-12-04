«Μας στέλνει να πνιγούμε μέσα στην νεροποντή»: Καταγγελία του Σωματείου Εργαζομένων efood Αττικής

Έντονες αντιδράσεις προκαλεί μια απόφαση της πλατφόρμας efood - που επικαλείται το Σωματείο Εργαζομένων Efood Περιφέρεια Αττικής - να προσφέρει μπόνους στους διανομείς της κατά το διάστημα 19:00 – 21:00, το βράδυ της Πέμπτης (4/12), την ώρα δηλαδή που στην Αττική και σε πολλές άλλες περιοχές της χώρας εκδηλώνονται έντονα καιρικά φαινόμενα.

Ειδικότερα, σύμφωνα με καταγγελίες των εργαζομένων, η εταιρεία καλεί τους διανομείς να συνεχίσουν τις παραδόσεις (delivery) μέσα στη νεροποντή, παρά την επίσημη προειδοποίηση της Πολιτικής Προστασίας που εστάλη στα κινητά τηλέφωνα των πολιτών περίπου στις 19:00 για την κακοκαιρία Byron.



Το σωματείο των διανομέων καταγγέλλει ότι η Πολιτεία, παρότι εκδίδει προειδοποιήσεις για επικίνδυνα καιρικά φαινόμενα, δεν έχει προχωρήσει σε υποχρεωτική απαγόρευση των διανομών υπό τέτοιες συνθήκες, αφήνοντας έτσι τους εργαζομένους εκτεθειμένους. Όπως αναφέρουν, ο συνδυασμός της αυξημένης ζήτησης, των κινήτρων της πλατφόρμας και των ακραίων φαινομένων δημιουργεί έναν άκρως επικίνδυνο εργασιακό περιβάλλον.



Παράλληλα, το σωματείο υποστηρίζει ότι ο fleet manager της εταιρείας –το πρόσωπο που σύμφωνα με την καταγγελία του Σωματείου έχει την ευθύνη για την ασφάλεια και επικοινωνία με τους διανομείς– δεν απάντησε στις κλήσεις τους, την ώρα που οι εργαζόμενοι ζητούσαν άμεση ενημέρωση και οδηγίες. Σύμφωνα με τους ίδιους, η απουσία επίσημης καθοδήγησης από την εταιρεία επιτείνει την ανασφάλεια και ενισχύει την αίσθηση ότι η ευθύνη μεταφέρεται αποκλειστικά στους ίδιους τους διανομείς.



Το σωματείο ζητά την άμεση διακοπή των διανομών για όσο διαρκούν τα ακραία φαινόμενα, τονίζοντας ότι η ασφάλεια των εργαζομένων πρέπει να προηγείται κάθε εμπορικού στόχου. Παράλληλα, καλεί την Πολιτεία να θεσπίσει σαφές πλαίσιο που θα προβλέπει αυτόματη αναστολή διανομών σε περίπτωση επικίνδυνων καιρικών συνθηκών.

Δείτε τη σχετική ανάρτηση που έκανε το Σωματείο Εργαζομένων efood Περιφέρεια Αττικής στο facebook: