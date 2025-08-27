Παλαιό Φάληρο: Ντελιβεράς θύμα άγριου ξυλοδαρμού - Του επιτέθηκαν με σφυρί και του άρπαξαν χρήματα

Θύμα άγριου ξυλοδαρμού έπεσε ένα ντελιβεράς στην περιοχή του Παλαιού Φαλήρου, με δύο άτομα να του επιτίθονται με σφυρί την ώρα που παρέδιδε παραγγελία.

Ειδικότερα, σύμφωνα με όσα κατήγγειλε ο ίδιος μιλώντας στο Star, την ώρα που παρέδιδε μια παραγγελία, οι δύο δράστες επιτέθηκαν στον διανομέα και τον χτύπησαν με σφυρί και τραπέζι, ενώ του άρπαξαν τα χρήματα που είχε πάνω του. Ο ίδιος έχει σημάδια στα πλευρά από τα χτυπήματα με το σφυρί.

Ο άνδρας περιέγραψε ότι «στο κεφάλι είναι το πρώτο χτύπημα που μου ήρθε από αριστερά, από ξύλινο τραπεζάκι που με περίμενε μόλις μπήκα μέσα. Τα χέρια, τα πόδια, τα γόνατα, είναι όλα που αμυνόμουν στη λύσσα». Έπειτα πρόσθεσε «ζω από τύχη. Έτρεχαν τα αίματα και το μόνο που προσπαθούσα ήταν να αμυνθώ, να βρω μια διέξοδο».

Ο άνδρας που παρήγγειλε έβαλε τον διανομέα μέσα στο διαμέρισμά του, ενώ ανέφερε για την επίθεση: «προσποιήθηκε ο ένας ότι του έπεσαν τα χρήματα κάτω και δεν μπορεί να σκύψει γιατί έχει χτυπήσει το πόδι του. Με το που κάνω ένα βήμα και βλέπω τα χρήματα κάτω, μου έρχεται ένα τραπέζι στο κεφάλι. Ανεβοκατέβαζε λυσσασμένα το τραπέζι επάνω μου. Αμυνόμουν με τα χέρια και τα πόδια όσο μπορούσα για να προστατευτώ. Και ο άλλος ερχόταν από τη δεξιά μεριά με σφυρί και με χτυπούσε».

Την αστυνομία την ειδοποίησε ένας ένοικος της πολυκατοικίας που άκουσε τις φωνές και ο άνδρας διακομίστηκε στο νοσοκομείο.

Σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, οι δράστες που έχουν απασχολήσει τις Αρχές και στο παρελθόν συνελήφθησαν.